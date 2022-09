Rally e pista nel fine settimana della New Racing for Genova

Genova. Archiviata con soddisfazione la partecipazione allo slalom Garessio – San Bernardo, nuovi impegni si profilano all’immediato orizzonte della New Racing for Genova. Il sodalizio ligure, nel prossimo fine settimana, sarà infatti impegnato al 37° Rally Città di Torino e nella penultima prova del Trofeo Predator’s Factory, in programma a Varano de’ Melegari.

Rally Città di Torino – Saranno due le Skoda Fabia della New Racing for Genova al via della gara piemontese. La prima è quella dei quotati Andrea Gonella – Fabio Grimaldi che, per l’occasione, porteranno avanti il loro percorso di conoscenza con la vettura senza perdere di vista l’opportunità di conquistarsi un posto nella “top ten” finale del rally. L’altra sarà portata in gara da Fabrizio Ceriali, il padre dell’infortunato Matteo, che condividerà l’esperienza con Martina Bertelegni. Al via a Torino ci sarà anche una terza vettura iscritta dal sodalizio genovese, la Renault Clio RS di Classe N3 dell’equipaggio Valetti – Previato.

Trofeo Predator’s Factory – Penultimo appuntamento, domenica, sulla pista di Varano de’ Melegari, per questa serie che ha visto impegnato Egidio Aragno. Il savonese della New Racing for Genova, al volante della Predator’s PC015H, monoposto motorizzata Honda 600 cmc, si propone di far valere tutte le sue qualità velocistiche e si prenota per una prestazione di vertice.