Varazze. Sono ancora in corso le ricerche di una ragazza che si è allontanata da mercoledì sera da una comunità di Varazze. L’allarme è scattato il mattino seguente, quando i responsabili della struttura non vedendola nella sua stanza hanno denunciato il suo allontanamento. Stando a quanto riferito, non sarebbe la prima volta che la giovane, di 26 anni, si allontani per qualche giorno senza dare notizie. L’ultima volta era stata poi ritrovata a Genova.

Tuttavia la preoccupazione sulle sorti della 26enne è stata rimbalzata sui social, in particolare dal fidanzato, che ha chiesto aiuto per ritrovarla con un appello su Facebook: “Chi la vedesse per Genova chiami subito il 112, sicuramente è in difficoltà o in stato di pericolo. E’ andata via in stato confusionale… In caso di segnalazioni o informazioni utili potete contattarmi al 3291096623”.

La ragazza sarebbe uscita senza documenti e la sera della sua scomparsa avrebbe fatto una telefonata con un altro cellulare anonimo. Poi più nulla, proseguono le ricerche.