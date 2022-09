Rabdomante robotico presentato all’Università di Genova

Genova. Un approccio scientifico innovativo made in Matera è stato presentato alla conferenza Asa 2022 “Data driven Decision Making” all’Università degli Studi di Genova.

“An innovative green robotic approach to groundwater discovery: Rosedrop” è stata l’illustrazione del lavoro di ricerca della Erreffe Progetti srl, presentato dal tecnico informatico Sergio Vitullo, che ha mostrato le potenzialità e l’economicità dell’approccio rabdomante tramite un dispositivo portatile utilizzante un metodo di analisi elettromagnetiche unito a delle sonde Wenner disposte su stazioni robotiche mobili.

La stazione manuale e quella robotica, ideata dall’architetto e progettista materano Rocco Festa, comunicano fra loro tramite un canale di comunicazione innovativo non basato su radiofrequenze per evitare interferenze e alterare le misure. Il metodo innovativo di comunicazione è stato brevettato dall’azienda, da anni esperta di progettazione in ambienti ostili. Il sistema “Rosedrop” risulta quindi semplice nell’utilizzo, sostenibile ed economico nella sua riproducibilità e di conseguenza può rappresentare un’importantissima soluzione per aiutare paesi emergenti a risolvere problemi di ricerca idrica, oltre che migliorare le attività di analisi topografica nel territorio italiano.