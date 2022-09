Pusher in “smart working”, spacciava nel suo appartamento ma è stato scoperto e arrestato

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 40enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo aveva messo in atto una consolidata attività di spaccio all’interno del suo appartamento che non è passata inosservata agli agenti dell’ufficio prevenzione generale che operano nel quartiere, Certosa, in Valpolcevera.

Sabato mattina, dopo aver notato il solito via vai nel portone della sua abitazione, in via Jori, si è deciso di attuare una perquisizione domiciliare.

Sotto il lavandino del bagno è stata rinvenuta una busta contenente 26 grammi di cocaina, in camera da letto 1 un bilancino e 350 euro in contanti.

Il 40enne è stato portato al carcere di Marassi in attesa a disposizione dell’autorità giudiziaria.