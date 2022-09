Protesta del Pd in consiglio regionale: “Sanità ligure allo sbando, Toti girovaga tra talk e comizi”

Genova. Inizia con una protesta il primo consiglio regionale dopo la pausa estiva. In apertura di seduta i consiglieri del Partito Democratico, durante l’intervento del capogruppo Luca Garibaldi, si sono alzati e hanno esposto cartelli con numeri “che dimostrano il disfacimento cui la giunta sta portando il sistema sanitario ligure”, si legge in una nota.

“Le problematiche che riguardano la sanità ligure hanno interessato gran parte del dibattito di queste settimane e ritengo ulteriormente scandaloso il fatto che nel primo consiglio il presidente della giunta regionale non sia presente. Noi abbiamo scelto di iniziare oggi citando una serie di dati”, ha spiegato Garibaldi.

Nel mirino sempre Giovanni Toti, presidente e assessore alla Sanità, assente giustificato per motivi istituzionali che ha delegato l’assessora Ilaria Cavo a rispondere alle interrogazioni. Secondo il Pd “girovaga in campagna elettorale tra talk e comizi incurante del suo ruolo in Regione. La responsabilità consapevole di questa situazione è di Toti e della sua amministrazione, che continuano a cedere presidi alla Sanità privata e a macinare rotocalchi di propaganda raccontando come tutto funzioni alla perfezione. Là fuori, nella vita quotidiana, le persone faticano ad accedere anche alle cure più indispensabili”.

Tra i numeri citati sui cartelli, le 5 ore di viaggio da Ventimiglia a Sarzana per una spirometria, percorrendo 270 chilometri, i 377 giorni di attesa per una risonanza all’encefalo, 100mila liguri senza medico di base, 621 medici specialisti mancanti in Liguria. “È un dato di fatto: la sanità ligure non è in buona salute”, concludono i consiglieri del Partito Democratico.