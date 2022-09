Pro Recco Rugby, un settembre biancoceleste ricco di attività

Recco. Questo scampolo finale dell’estate 2022 vede l’attività della Pro Recco Rugby più viva che mai, mentre si avvicina a grandi passi l’inizio del campionato di Serie A e di tutte le altre competizioni.

Concluso con grande successo il Torneo dei Bar, che ha visto trionfare Il Fondo, dominatore di tutta la competizione, ieri è stata la volta del Palio dei Fuochi, il contributo del club agli eventi legati ai festeggiamenti per l’8 settembre, festa patronale di Recco: il 9° Trofeo Memorial Roberto Besio è andato al quartiere del Ponte, che ha superato di misura in finale Liceto. A capitanare le squadre sono stati i ruggers più giovani, che hanno avuto la possibilità di giocare insieme ai ragazzi più grandi, ai giocatori della Prima Squadra e agli esperti “old”.

Dedicata appositamente a chi vuole provare la palla ovale e conoscere la nostra realtà sarà la giornata di Open Day di sabato 10 settembre, dalle 9.30, per categorie dall’U5 all’U13. Nella stessa mattinata, alle 11.00, si alleneranno l’U15 e l’U17 e quindi aspettiamo a braccia aperte anche i ragazzi un po’ più grandi.

La prima squadra si allenerà insieme al Savona, neopromosso in Serie B, venerdì 9 settembre e sabato 17 parteciperà ad un triangolare sul campo del Monferrato insieme a Novara.

Una volta tornati a Recco dopo questo torneo gli Squali parteciperanno alla “tendata” organizzata per tutte le Under: si campeggerà al campo, allenandosi, giocando e mangiando tutti insieme fino a domenica pomeriggio. La partecipazione è aperta anche a chi non gioca ancora a rugby, quindi è un open day ma con in più l’esperienza della notte in tenda.

Come sempre settembre volerà via rapidamente e in un attimo arriverà il 2 ottobre, data di inizio del campionato di Serie A 2022/2023. Il nuovo sintetico del Carlo Androne non sarà disponibile ancora per alcuni mesi ma intanto proseguono comunque gli interventi di miglioria, mantenimento e pulizia della Club House e degli spazi annessi, a cura dello staff e dei ragazzi di prima squadra e U19.

Nel frattempo si aspetta a brevissimo l’arrivo a Recco del seconda linea sudafricano Lubabalo Mytanda, proveniente da Colorno e già scudettato a Rovigo e del nuovo numero 10 Beniamino Mauriziano Fantozzi, ai quali si aggiungerà l’ultimo nuovo acquisto biancoceleste, il prima linea argentino Gaston Demergasso, proveniente dal campionato spagnolo.