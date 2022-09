Privatizzazioni in sanità, Lista Toti: “Il M5s non legge le sentenze, la Regione ha agito correttamente”

Genova. “Prima di parlare sarebbe meglio informarsi. Ma questa non è una buona abitudine delle opposizioni che preferiscono collezionare figuracce. E così sulla sentenza del Tar per l’assegnazione ai privati degli ospedali di Albenga e Cairo si limitano a leggere i titoli dei giornali. Per questo non sanno che proprio il Tar Liguria ha riconosciuto la correttezza dell’azione delle Regione. Il ricorso contro la revoca dell’affidamento della gestione, presentato dal Policlinico di Monza è stato rigettato”.

Lo scrive in un comunicato la Lista Toti rispondendo al Movimento 5 Stelle.

“Il Movimento 5 Stelle addirittura si lamenta perché la Regione avrebbe fatto marcia indietro, mantenendo il controllo pubblico sugli ospedali. La risposta della Regione, sollecitata con sarcasmo dai grillini come se fosse chissà quanto complicata, è arrivata immediata e semplicissima: ci sarà un immediato ricorso al Consiglio di Stato proprio perché lo stesso Tar ha riconosciuto il corretto annullamento della gara e perché non c’è stato alcun danno al Policlinico di Monza che addirittura, se si fosse aggiudicata la gestione, durante gli anni della pandemia ci avrebbe rimesso in conseguenza della paralisi delle attività ambulatoriali”.

“La nostra risposta è ancora più netta. Noi le sentenze siamo abituati a leggerle, a rispettarle e a contestarle eventualmente nelle sedi opportune. Non a usarle strumentalmente in campagna elettorale senza neppure averle lette”, conclude la Lista Toti.