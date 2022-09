Privatizzazioni in sanità, la Regione condannata a risarcire il policlinico di Monza “per mancata aggiudicazione”

Albenga/Cairo Montenotte. A seguito del ricorso del Policlinico di Monza contro Regione Liguria, è stata pronunciata dal tribunale amministrativo regionale la sentenza che accoglie l’azione di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione condannando l’ente regionale a corrispondere al policlinico lombardo la somma di 314.887,95 euro, oltre agli interessi legati alla pubblicazione della sentenza.

Il Tar, inoltre, ha rigettato l’azione di annullamento e di risarcimento del danno da illecito precontrattuale.

Il ricorso era stato presentato il 13 febbraio del 2020 dal Policlinico di Monza con riferimento al bando per l’assegnazione della gestione degli ospedali di Albenga e Cairo.

La gestione per una durata di 7 anni (prorogabili per ulteriori 5) era stata vinta dall’Istituto Ortopedico Galeazzi grazie a un’offerta con il 5 per cento per cento di sconto sul prezzo a base d’asta e a una valutazione da 60,15 punti per l’offerta tecnica, superando l’unico concorrente presente, appunto il Policlinico, che pur avendo presentato un’offerta con il 5,55 per cento di sconto sul prezzo a base d’asta aveva ottenuto solo 53,39 punti per l’offerta tecnica. Nella graduatoria finale, quindi, composta dai punteggi di offerta tecnica ed economica, l’istituto Galeazzi con 87,42 punti aveva battuto il Policlinico di Monza con 83,39 punti.

Ma il Policlinico, già allora, aveva presentato ricorso (accolto dal Tar) sostenendo che “erano stati indicati dei ricavi aggiuntivi sovrastimati”, di qui era stato presentato un altro ricorso, in questo caso relativo ad una “eccessiva e impraticabile previsione di occupazione dei posti letto per degenza ordinaria”.

Nel 2021 la giunta regionale della Liguria aveva approvato una delibera per annullare la gara per la privatizzazione degli ospedali di Cairo Montenotte e Albenga: “Oltre all’incertezza dei tempi del lungo contenzioso tra i due gruppi privati che hanno partecipato alla gara – aveva giustificato il provvedimento il governatore Giovanni Toti -, il tema è che i due ospedali rientrano nel nuovo piano sanitario collegato alle risorse del Pnrr”.