Principe, tenta di prendere a pugni un motociclista e aggredisce i poliziotti: arrestato

Genova. Ha tentato di far cadere un motociclista in mezzo alla strada, poi ha aggredito i poliziotti: per questo la scorsa notte un 42enne è stato arrestato nella zona di Principe.

È successo intorno alle 4 del mattino in via Alpini d’Italia. Durante un normale servizio di controllo, una volante si è imbattuta in un uomo che camminava al centro della carreggiata e poco prima aveva anche tentato di prendere a pugni uno scooterista di passaggio.

Al fine di evitare altre situazioni di pericolo gli agenti hanno provato ad allontanarlo dalla strada, ma l’uomo ha iniziato a inveire contro di loro, prima solo verbalmente, poi anche fisicamente.

Dopo ben due colluttazioni e un tentativo di fuga mal riuscito i poliziotti sono riusciti a placarlo e condurlo negli uffici della questura. Oggi la direttissima.