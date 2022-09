Prima sconfitta stagionale per l’Entella, superata (2-0) dal Rimini

Chiavari. Prima sconfitta stagionale per l’Entella di Gennaro Volpe, superata (2-0), a domicilio, dal Rimini, in goal con Sereni (al 12°) e Santini (al 75°).

La squadra romagnola, scesa in campo corta e compatta, ha chiuso tutti gli spazi alla manovra dei padroni di casa, per poi ripartire, in maniera letale.

Mister Gennaro Volpe ha così commentato la sconfitta:

“La gara è iniziata male e purtroppo è finita ancora peggio. Abbiamo sbagliato l’approccio al match e siamo stati imprecisi nelle occasioni avute e deficitari sulle situazioni di palla inattiva”.

“Siamo stati frenetici e poco lucidi – continua il mister – perdendo le distanze; uscire a mani vuote non è mai piacevole, alla ripresa degli allenamenti analizzeremo gli errori, per cercare di non ripeterli, la nostra testa deve concentrarsi sulla prossima gara di Carrara“.

Fonte foto: Virtus Entella