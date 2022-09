Pra’, cerca di resistere allo scippo della borsa e viene trascinata a terra per parecchi metri: 57enne finisce all’ospedale

Genova. Ha cercato di proteggere la borsa resistendo allo scippo, per questo è stata trascinata in terra per parecchi metri finché il malvivente non ha desistito dandosi alla fuga.

E’ successo ieri in via Ratto nel quartiere di Pra’. La vittima è una 57enne genovese: è stata trasportata all’ospedale di Voltri e ha una prognosi di 30 giorni.

Sul posto sono arrivate le volanti della polizia ma lo scippatore, descritto come un giovane probabilmente nordafricano, era già fuggito. Indagini in corso.

Un altro scippo è avvenuto sempre ieri a Cornigliano. In questo caso il bottino è di una collanina. Ad agire sarebbero stati tre giovanissimi. Su quest’episodio indaga il commissariato di Cornigliano.