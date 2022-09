Posti liberi nei nidi comunali, Cristina Lodi (PD): “Finalmente una risposta alle richieste di tante famiglie genovesi”

Genova. A poco più di un mese dall’ultima interrogazione della consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi riguardo la questione dei posti disponibili negli asili nidi comunali e nelle scuole materne, nel corso del consiglio comunale odierno è stata data una risposta.

Ecco la lista dei nidi e delle sezioni primavera in cui ci sono ancora posti disponibili per le iscrizioni dei bambini e delle bambine:

Ambito 1 – Asilo Nido Nuvola, Asilo Nido Veliero

Ambito 3 – Asilo Nido Alice

Ambito 6 – Sezione Primavera Aurora

Ambito 7 – Sezione Primavera Coccinella

Ambito 8 – Asilo Nido Filastrocca, Sezione Primavera San Pietro

Ambito 9 – Asilo Nido Villa Savoretti

Fino al 12 dicembre 2022 le famiglie possono presentare domanda di iscrizione a tutti i nidi d’infanzia comunali.

In merito alla questione, dichiara Cristina Lodi: «Finalmente buone notizie: dopo tanto tempo ho ricevuto risposta alle numerose segnalazioni e all’interrogazione presentata settimane fa sugli asili nidi genovesi e sulla questione iscrizioni. Un risultato faticoso, raggiunto in collaborazione con l’assessora Marta Brusoni, che ha accolto le mie richieste e si è attivata per rendere il sistema funzionale e trasparente. Da oggi le famiglie possono avere un elenco chiaro e completo di tutti i nidi in cui ci sono ancora posti liberi e dove poter iscrivere i bambini e le bambine».