Possibili temporali, grandine e colpi di vento, in Liguria è scattata una nuova allerta gialla

Genova. Ancora temporali, possibili grandine e colpi di vento in Liguria dopo la pausa delle scorse ore. Le ultime previsioni secondo Limet parlano di un rapido aumento della nuvolosità in mattinata con temporali e rovesci anche intensi fino all’ora di pranzo sul settore centrale. (Qui in dettaglio le previsioni aggiornate)

Per questo motivo Arpal ha emanato l’ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI DALLE 06.00 ALLE 15.00 DI oggi, SABATO 3 SETTEMBRE.

Come detto, temporali isolati potranno iniziare a verificarsi anche prima delle sei, già dalla notte: tecnicamente, si passa da una bassa probabilità di temporali forti – colore verde – a una alta probabilità – colore giallo, sempre accompagnati da raffiche di vento, intensa attività elettrica e locali grandinate.

Inoltre, nella seconda parte di sabato attualmente si vede un nuovo passaggio perturbato, che verrà valutato domani mattina, anche alla luce di quello che effettivamente si verificherà sul territorio ligure piuttosto che sul mare.

Oggi, sabato 3 settembre, Il passaggio di un impulso perturbato porta nella notte condizioni di marcata instabilità con rovesci e temporali forti su tutte le zone, inizialmente sparsi ed isolati. Nelle prime ore del mattino i fenomeni assumeranno carattere diffuso ed organizzato soprattutto su ABCE e saranno accompagnati da raffiche di vento, intensa attività elettrica e locali grandinate. Dalle ore centrali rovesci e temporali saranno in attenuazione ma saranno ancora possibili isolati episodi forti su tutte le zone fino a sera.

Domani, domenica 4 settembre, permangono condizioni di instabilità con possibili precipitazioni a carattere temporalesco più probabili a Levante e nell’entroterra.

Ricordiamo che la Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta saranno pubblicato messaggi di monitoraggio reperibili sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it, e inviati anche tramite Twitter (segui @ARPALiguria).