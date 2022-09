Genova. Una vera e propria tempesta si è scatenata da qualche giorno sui social genovesi riguardo la presenza di una struttura di calcestruzzo armato comparsa nel cantiere del nuovo autosilos di piazza Portello. Il ‘cubo di cemento’, in realtà un parallelepipedo, ha sollevato interrogativi (e indignazione) per il contrasto visivo che crea con il contesto architettonico di una delle piazze simbolo della storia dell’urbanistica cittadina.

“Nessuno si deve preoccupare – ha commentato Davide Viziano, lo storico costruttore genovese le cui maestranze sono all’opera nella piazza per la costruzione dei nuovi box sotterranei – il progetto è stato concordato con la Soprintendenza. Nella sua versione finale la struttura di cemento oggi scoperto, e che ospiterà l’uscita dell’ascensore del parcheggio, sarà interamente rivestita di pietra, di uno speciale travertino scelto per la sua coerenza con il contesto della piazza e dei suoi palazzi”.

Di fatto oggi la piazza non è sottoposta a vincoli speciali, fatta salva la parte più a monte, dove parte l’ascensore di Levante di Castelletto, che ricade appunto nella zona di maggior tutela del belvedere per eccellenza di Genova. E la costruzione del vano ascensore è stata pensata proprio nel lato opposto. “Durante i lavori abbiamo recuperato i graniti con cui erano adornate le uscite del sottopasso – ha aggiunto Viziano – e dopo averli ripuliti li riporteremo in piazza come ‘cornice’ per le uscite del park“.

I lavori, secondo il costruttore, sarebbero in linea con la tabella di marcia: entro settembre il traffico sarà spostato sul lato a valle per consentire lo scavo dell’altra metà a monte. Un’operazione che dovrebbe concludersi entro marzo, per arrivare poi alla conclusione dei lavori entro l’estate del 2023. E poi sarà una ‘bella piazza’? C’è da aspettare per giudicare. In ogni caso, però, i giochi saranno fatti.