Ponte Morandi, verso il sacrificio delle parti civili per arrivare in fondo: cosa cambia dopo l’esclusione di Aspi e Spea dal processo

Genova. Il giorno clou sarà probabilmente quello di mercoledì 28 settembre: sarà in quell’udienza che il tribunale pronuncerà l’ordinanza con cui deciderà quanti parti civili ammettere e quante escluderne dal processo penale per il crollo del ponte Morandi. Sono in tutto circa 700 e fra l’altro portano un numero molto alto di testimoni per cercare di provare i danni subiti ma come ha sottolineato più volte la Procura rischiano di ingolfare un processo già complicato visto il numero di imputati.

Stamattina la decisione del collegio di far uscire definitivamente dal processo Aspi e Spea sembra essere l’antipasto di un pranzo i cui commensali saranno decisi in via definitiva la prossima settimana, ma i posti a tavola sono per forza di cose limitati e per questo molti saranno rimandati a casa. Si tratta di decisioni che poggiano e poggeranno su interpretazioni giuridiche delle norme ma che sono appunto interpretazioni tutt’altro che univoche e basate su esigenze decisamente pragmatiche, come quella di gestire un processo e arrivare a sentenza in tempi ragionevoli.

In questo senso i primi a rischiare l’esclusione senza dubbio sono gli sfollati, vale a dire gli abitanti della zona rossa che sono già stati risarciti del danno: secondo le prime sentenze pronunciate dal tribunale civile di Genova i risarcimenti ottenuti attraverso il decreto Genova coprono ogni genere di danno e chiedere altri soldi sarebbero una duplicazione di un risarcimento già ottenuto.

Anche le aziende della zona arancione già risarcite rischiano anche se in questo caso i loro avvocati hanno portato i fatturati che dimostrano come le perdite siano state nettamente superiori ai risarcimenti. Ma il tribunale potrebbe stabilire che il posto giusto per discutere di questi danni sia il tribunale civile.

Lo stesso vale per chi dichiara di aver subito un deprezzamento della propria abitazione, per chi ha visto il crollo del ponte e ha subito uno shock certificato da un medico, e per chi ha patito problemi nella cosiddetta ‘vita di relazione’ a causa dei cantieri e del traffico conseguenti al crollo.

Di parti offese vere e proprie restano solo i famigliari di Claudia Possetti, a partire dalla portavoce del comitato dei parenti delle vittime Egle: “Siamo amareggiati non tanto per i risarcimenti ma da un punto di vista di immagine: sembra che in Italia ci sia un accanimento solo sulle vittime, tra riti abbreviati e patteggiamenti. La cosa grave è che la norma ti permetta di sfuggire, di lasciare il processo” ha detto dopo l’esclusione delle società dal processo. “In processi di questo tipo – continua – dovrebbe esserci una norma ad hoc per la gestione delle parti, per avere una tutela particolare”. La sua famiglia è l’unica ad aver rifiutato i soldi di Autostrade e adesso anche per lei ottenere i risarcimenti dai soli imputati non sarà facile e sarà certamente più lungo :”C’è un assegno a Roma pronto per noi – ha spiegato Possetti anora oggi – ma credo che sia fondamentale che le parti civili siano presenti al processo come stimolo e anche come memoria di quanto è accaduto”.

Ma appunto la scriminante tra parti offese (quelle che hanno subito un danno diretto e immediato) e danneggiati (quelli che hanno subito un danno indiretto in qualche modo collegato al crollo) rischia di essere il criterio a partire dal quale il collegio taglierà più parti civili possibili, che fra l’altro difficilmente riuscirebbero a recuperare i soldi direttamente da gli imputati condannati, a favore di un processo più snello e gestibile perché per alcuni reati il rischio di prescrizione incombe dal 2024 e per gli omicidi colposi in parte dal 2026.

Il processo riparte domani con un’udienza che si preannuncia breve visto che parleranno solo alcuni avvocati di parte civile per replicare alle richieste di esclusioni. Da domani il processo slitterà direttamente a mercoledì 28 settembre, con udienze anche il 29 e il 30.