Poltiche 2022, la giornata elettorale: depositi chimici, merito, Pontida e imprese

Genova. Di seguito i comunicati stampa di oggi, domenica 18 settembre, relativi alle prossime elezioni politiche in programma domenica 25 settembre.

Depositi chimici, Lorenzo Basso (PD): “Inconcepibile forzare il trasferimento a Sampierdarena. La realizzazione della nuova diga e il nuovo Piano regolatore possono portare a fare un ragionamento più ampio con il trasferimento in aree più sicure e lontane dai centri abitati” “Il futuro di Genova, il suo sviluppo urbanistico, economico e sociale è inscindibilmente legato a quello del suo Porto. Sta per partire (dopo diversi inciampi e tentennamenti) il progetto della nuova diga. Fra poche settimane si inizierà a discutere del nuovo Piano Regolatore Portuale (come previsto dal Decreto legislativo 169/2016) che dovrà essere non un elenco di opere ma un vero e proprio progetto di sviluppo in uno scenario di medio-lungo periodo che dovrà dare risposte tecnicamente appropriate anche ai bisogni primari di riqualificazione urbana della città. In questo contesto è davvero inconcepibile voler forzare la realizzazione di un nuovo impianto di depositi chimici a Ponte Somalia, che ricordo essere una “industria a rischio di incidente rilevante”, nei pressi del tessuto urbano con tutti i rischi collegati; basterebbe ricordare le conseguenze del recente incendio al petrolchimico di San Giuliano Milanese avvenuto solo 10 giorni fa”. lo dichiara Lorenzo Basso candidato del Partito Democratico al Senato, dopo la notizia del parere positivo, ma “con prescrizioni”, del Consiglio Superiore dei lavori pubblici sul trasferimento dei depositi chimici a Sampierdarena. “Una proposta che, oltre a provocare una frattura fra città e porto (con conseguenze sociali imprevedibili), ha già portato alla perdita di navi in transito e porterà ad una riduzione di posti di lavoro in porto come inevitabile conseguenza di una scelta sbagliata sia per la città sia per il porto. In occasione del nuovo Piano Regolatore Portuale – osserva Basso – la decisione deve essere rivista e devono essere sfruttate le opportunità offerte dalla nuova diga per il trasferimento da Multedo in aree sicure e distanti dal tessuto urbano”. “Mi auguro – conclude il candidato PD al Senato – che ci sia la volontà di fare un ragionamento di più ampio respiro sulla vocazione del sistema porto-città in cui la priorità siano la salute delle persone e la crescita dell’occupazione”.

Elezioni: Toti, Noi Moderati unica lista che da voce a chi vuole politica basata su fatti concreti “Tra 7 giorni esatti apriranno i seggi e sarete voi a scegliere. C’è chi vi propone una politica delle promesse irrealizzabili o, peggio, che se realizzate danneggerebbero il nostro Paese. E c’è chi continua a proporvi un centrodestra immutabile, uguale da oltre 20 anni, in cui i moderati contano meno a ogni elezione. Poi ci siamo NOI MODERATI, l’unica lista in grado di dare di nuovo voce a chi vorrebbe una politica equilibrata, basata su fatti concreti, persone esperte e preparate. Una lista che vuole riportare il CENTRO a contare nella politica italiana puntando sul merito, l’impegno, l’esperienza, la capacità. Senza promesse vane, ma con la voglia vera di cambiare l’Italia. Grazie a questo impegno la Liguria è l’unica regione in Italia in cui il primo partito è una lista di MODERATI. E le cose qui funzionano! Tra sette giorni sarete voi a dover scegliere tra promesse e fatti, tra passato e futuro”. Lo scrive su Facebook Giovanni Toti di Noi Moderati.

Pontida, Rixi (Lega): Momento identitario, impegno per cambiare leggi sbagliate “A Pontida abbiamo riabbracciato il nostro popolo dopo tre anni con almeno 100mila presenze. La Lega nasce dalla gente e con la gente. Io in Liguria ho scritto ‘Credo nel mio territorio’ perché è evidente che la regione ha problemi importanti sulle infrastrutture, sulla situazione a livello idrogeologico. Quello che è successo nelle Marche ci fa capire che dobbiamo rivedere alcune leggi per semplificare l’iter su dragaggi e pulizia dei fiumi. Bisogna aiutare le imprese in questo momento di difficoltà, soprattutto le piccole e piccolissime, gli artigiani, i liberi professionisti che non possono più indebitarsi dopo due anni di Covid. Pontida è un momento identitario, ma anche di elaborazione di contenuti e condivisione con l’Italia che lavora, che ha voglia di riscattarsi e che vuole eliminare le leggi sbagliate. Noi ci candidiamo per cambiare, con un governo forte in cui la Lega è protagonista”. Lo ha detto il deputato della Lega Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria, durante l’evento Pontida 2022.

Marco Scajola, candidato al Senato nella lista Noi Moderati:”A Roma per cambiare la Legge Urbanistica del 1942 oramai obsoleta.”

Marco Scajola, assessore all’Urbanistica della Regione Liguria dal 2015 e candidato al Senato nella Lista Noi Moderati, il movimento centrista della coalizione del centro destra, si pone come obiettivo una nuova Legge Urbanistica nazionale. “L’esperienza maturata in questi anni nel ruolo di assessore regionale all’Urbanistica mi ha fatto comprendere quanto sia importante che a livello nazionale venga adottata una nuova legge su questo tema”, afferma Marco Scajola, che prosegue:”La normativa attuale, infatti, è entrata in vigore nel lontano 1942 e, nonostante le varie modifiche apportate, non risulta adeguata al contesto attuale: troppo obsoleta e articolata per garantire procedure snelle e flessibili. Per questo motivo, il mio obiettivo è quello di proporre al Parlamento di promulgare una nuova legge in ambito Urbanistico, che si ispiri ai criteri di semplificazione e che sia più versatile e, quindi, più adeguata ad uno scenario mutevole, come quello attuale. Meno burocrazia, più flessibilità per Enti e cittadini per garantire un apparato normativo moderno, funzionale, in grado di far ripartire l’economia.”

CONFARTIGIANATO IMPRESE, LA LEGA ADERISCE AL MANIFESTO PER LA CRESCITA DELLE REALTA’ TERRITORIALI DELLA LIGURIA

Piena adesione della Lega al manifesto di 12 proposte di Confartigianato imprese. Dopo la firma, tra gli altri, di Edoardo Rixi insieme ad Andrea Benveduti, lunedì 19 settembre sarà Alessandro Piana ad impegnarsi formalmente sulla promozione delle 12 proposte indicate da Confartigianato per creare un ambiente favorevole all’artigianato e alle piccole e medie imprese.



“Un gesto ufficiale e simbolico – spiega il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana – sulla stessa lunghezza d’onda del nostro programma per le politiche 2022 costruito a partire dalle reali necessità del territorio. Una nuova fiscalità, migliorare il regime forfetario, adeguare gli strumenti di sostegno finanziario alle nostre aziende per fronteggiare l’instabilità, realizzare infrastrutture moderne, rifinanziare il fondo imprese femminili, promuovere la digitalizzazione, puntare sulle politiche di sostenibilità ambientale, premiare le aziende che assumono, valorizzare l’istruzione professionalizzate e rivitalizzare le aree interne insieme ai piccoli Comuni, sono alcuni dei punti chiave e le nostre priorità di rappresentanza a Roma. Ci credo con convinzione e ci stiamo già lavorando doverosamente visto che la Liguria ha una delle più alte percentuali di microimprese d’Italia (96%). Sostenerle significa far ripartire il lavoro, supportare tante famiglie, salvaguardare le competenze, la varietà delle imprese e valorizzare lo spirito artigiano da sempre basato sull’ingegno e sulla passione”.