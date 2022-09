Politiche, ultimi blitz dei big per la campagna elettorale: prima Renzi, lunedì Conte e Serracchiani

Genova. Ultima settimana di campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre per le politiche 2022. Partiti impegnati da un lato a portare acqua ai mulini delle coalizioni ma anche a spingere gli elettori a mettere la “x” sul loro simbolo: con la legge elettorale del Rosatellum sarà fondamentale per “piazzare” a Roma più deputati e senatori possibili.

In una campagna dove i “volti noti” quindi contano moltissimo ecco che, dopo l’arrivo nei giorni scorsi a Genova di leader nazionali come Matteo Salvini, Enrico Letta e Giorgia Meloni, i vari schieramenti si giocano le ultime cartucce in sette giorni destinati a riscaldarsi, anche per attirare l’attenzione dei tanti indecisi e dei potenziali astenuti.

E così si inizia domani, sabato 17 settembre, alle 17 all’Auditorium dell’Acquario – quindi non una piazza all’aperto – arriva con Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva sarà insieme alla sua esponente di spicco in Liguria, Raffaella Paita, candidata anche a Roma, con Cosimo Ferri e con i candidati liguri della lista del terzo polo, Azione + Italia Viva-Calenda: si parlerà di Liguria e di Modello Genova.

Sull’altro fronte centrista, non ha bisogno di “muoversi” il leader di Noi Moderati, Giovanni Toti, che gioca in casa in Liguria, territorio dove conta di alzare la media delle preferenze anche per arrivare con la sua lista a superare il 3%.

Nelle ultime ore è stato annunciato il ritorno a Genova, e non era scontato, anche di Giuseppe Conte. Per il presidente del Movimento 5 Stelle tutto il contrario di uno spazio da convention: il leader pentastellato ha scelto una location popolare, ovvero il mercato di piazza Palermo, dove sarà insieme ad attivisti e candidati M5s. L’appuntamento è alle 10.30 di lunedì 19 settembre.

Sempre lunedì 19 settembre a Genova è previsto un intervento di Debora Serracchiani, capogruppo del Partito Democratico alla Camera. Ancora da comunicare il dove e il quando.

Il giorno precedente, domenica 18 alle 17, blitz “balneare” per Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia. Incontrerà candidati e iscritti al gazebo degli azzurri davanti ai bagni Estoril in corso Italia, a Genova. Alle 18 aperitivo al ristorante Punta Vagno.

Per quanto riguarda la Lega, con Matteo Salvini che ha “già dato” a Genova la scorsa settimana, i prossimi big attesi sono il ministro del Turismo Massimo Garavaglia e Alessandro Morelli, viceministro delle Infrastrutture e trasporti: entrambi non mancheranno al taglio del nastro del Salone Nautico, giovedì 22 settembre.

Fratelli d’Italia ha fatto il pieno in piazza con Giorgia Meloni il mercoledì appena passato. Al momento non ci sono figure nazionali date per certe nell’ultima settimana di campagna elettorale anche se non è escluso un passaggio di Ignazio La Russa, ancora da confermare.

Da capire anche se sarà possibile recuperare un intervento in Liguria per Luigi De Magistris, capo politico della lista Unione Popolare (sostenuto da vari partiti e associazioni tra cui DeMa, Manifesta, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista), che avrebbe dovuto essere nel capoluogo ligure mercoledì ma ha dovuto rinunciare per un altro impegno nazionale.