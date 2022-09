Politiche 2022, ultimi comizi a Genova: centrodestra e centrosinistra scelgono largo XII Ottobre

Genova. Ultimi giorni di campagna elettorale prima del 25 settembre e al rush finale ci sono anche i candidati liguri in corsa per i 15 seggi disponibili in Parlamento. Esauriti i big, gli eventi di chiusura a Genova saranno in salsa esclusivamente locale. Anche se indiscrezioni non confermate parlano di una possibile visita del leader della Lega Matteo Salvini al Salone Nautico nella giornata di sabato, ma in qualità di privato cittadino (anche perché cadrebbe in pieno silenzio elettorale).

A dar manforte sul territorio negli scorsi giorni erano stati i principali nazionali: Enrico Letta ha incontrato i suoi al cinema Sivori, Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno scelto il Porto Antico per i loro comizi, Matteo Renzi ha parlato all’auditorium dell’Acquario, Giuseppe Conte ha preferito il “bagno di folla” al mercato rionale di piazza Palermo.

La location dei comizi conclusivi a Genova quest’anno sarà la stessa per centrodestra e centrosinistra: largo XII Ottobre, a distanza di un giorno l’uno dall’altro. Una piazza centrale ma piccola, che negli ultimi anni è stata luogo scaramantico soprattutto per Bucci e Toti. Ma giovedì alle 18.00 sarà il turno dei progressisti che porteranno sul palco segretari e candidati: tra loro spicca il ministro del Lavoro Andrea Orlando, capolista del Pd alla Camera. Oltre ai dem saranno rappresentati anche +Europa e l’Alleanza Verdi-Sinistra.

Il giorno dopo, venerdì, toccherà invece al centrodestra, sempre alle 18.00. Saranno presenti candidati e coordinatori regionali di tutte e quattro le liste della coalizione: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Per quest’ultima formazione “gioca in casa” il presidente ligure Giovanni Toti che, pur non essendo candidato, conta di fare bottino pieno in Liguria per la sua lista.

Scelta diversa per il Movimento 5 Stelle, che porterà i suoi esponenti locali in pullman a Roma per la chiusura della campagna con Giuseppe Conte in piazza Santi Apostoli a Roma, venerdì alle 18.00. Per quanto riguarda il cosiddetto Terzo polo, è in corso di organizzazione un incontro a Palazzo Ducale ma i dettagli non sono ancora stati precisati.

E per la prima volta quest’anno il Salone Nautico, tradizionale vetrina anche per i politici di calibro nazionale, sarà a cavallo delle elezioni. Confermata all’inaugurazione di domani la presenza dei ministri Enrico Giovannini (Infrastrutture), Daniele Franco (Economia) e Massimo Garavaglia (Turismo). A parte la vociferata visita di Matteo Salvini, per il momento non risultano in programma altri tour pre-elettorali, mentre nulla esclude che qualcuno possa farsi vedere tra le barche nei due giorni di apertura della kermesse dopo le elezioni.