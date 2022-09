Politiche 2022, questa volta niente caos scrutatori: 598 rinunciatari sostituiti per tempo

Genova. Questa volta è stato scongiurato il rischio dei seggi scoperti. L’amministrazione comunale si è mossa per tempo, con la ricerca di eventuali sostituti e con la sensibilizzazione di presidenti e scrutatori nominati per evitare che all’ultimo minuti ci fossero sezioni non complete come avvenuto invece alle ultime elezioni comunali di giugno.

E così 598 scrutatori rinunciatari e 24 presidenti sono stati sostituiti entro ieri sera in modo che questa mattina alle 7 tutti i 653 seggi nel territorio cittadino, oltre ai 16 seggi speciali, erano pronti ad accogliere gli aventi diritto.

A ieri sera erano quasi 4700 le tessere elettorali rilasciate dagli uffici pubblici per chi l’avesse smarrita o non ne avesse ancora ricevuta una.

Rispetto alle ultime comunali l’auspicio è che anche le operazioni di scrutinio siano più rapide e lineari. Da una parte la maggiore esperienza dei presidenti di seggio, dall’altra i corsi di preparazione on line messi a disposizione di tutti gli operatori ai seggi, dall’altra ancora il sistema di voto sostanzialmente semplice, senza voto disgiunto, dovrebbero evitare il caos che si era verificato alle ultime amministrative quando erano state molte le irregolarità riscontrate.

Gli aventi diritto al voto a Genova in questa tornata sono 440.401, 205.228 uomini e 235.173 donne, rispetto ai 454.904 per le politiche del 2018. Per la prima volta anche la fascia 18-25 anni può votare anche per il Senato. Gli elettori di origine straniera che votano per la prima volta dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana sono 462 (245 femmine e 217 maschi), mentre i nuovi residenti sono 1.541.