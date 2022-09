Politiche 2022, PD: “Teniamo in Liguria, ma ora aprire fase nuova”

Liguria. Delusione: è il sentimento che si respira in casa Dem dopo queste elezioni politiche nelle quali il PD non ha raggiunto la soglia del 20%, con la coalizione di centro sinistra nettamente indietro rispetto al centro destra. Anche in Liguria e nel savonese, salvo alcune eccezioni in qualche città, come la stessa Savona, il partito Democratico è stato superato da Fdi, primo partito.

A Roma certi del posto il capolista e ministro uscente Andrea Orlando per la Camera, mentre per il Senato è sicuro anche il candidato Lorenzo Basso, primo in lista, infine per la sindaca e segretario regionale Valentina Ghio tutto dipenderà dagli “scarti” finali sull’assegnazione dei seggi, anche se appare difficile che possa passare.

La stessa Valentina Ghio, nel giorno in cui il segretario nazionale Letta ha annunciato che non si ripresenterà alla guida del partito al prossimo congresso, ha affermato: “Partivamo come coalizione da una situazione di svantaggio, certamente meno articolati e strutturati, oltre al fatto che non siamo stati bravi ad intercettare una parte dell’elettorato”.

“Nel territorio ligure abbiamo tenuto abbastanza in termini di consensi complessivi, ma è chiaro che la sconfitta è evidente e ora è giusto aprire una fase di discussione interna per ripartire e consolidare la nostra proposta politica”.

Nel mirino le alleanze, con il pensiero ai 5Stelle: “Non è detto che sarebbe andata meglio, anche se è evidente che la nostra coalizione era più ristretta e non aveva una spinta espansiva necessaria a superare il centro destra”.

“Auspico una analisi costruttiva e compiuta del dato elettorale, in un clima sereno, in quanto rese dei conti o altro sarebbero oltremodo dannosi” ha concluso la sindaca e segretaria Dem.

“Siamo di fronte a una sconfitta durissima. Va ricostruita la sinistra per le nuove sfide che ci attendono, superando subalternità e divisioni. La lotta alle diseguaglianze diventi la nostra bandiera” ha rincarato lo stesso Orlando.

“Vince l’estrema destra e spero che l’Italia non segua la strada della Polonia e dell’Ungheria. Le forze democratiche sono maggioranza nel Paese” ha concluso.