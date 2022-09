Politiche 2022, Pastorino: “Campagna elettorale porta a porta, punterò sui temi del lavoro”

Genova. Il centrosinistra ha puntato su di lui anche se ad oggi non rappresenta nessuna forza politica: Luca Pastorino, 50enne sindaco di Bogliasco e deputato uscente di LeU, è il candidato che sfiderà Sandro Biasotti nel collegio uninominale Genova-Levante alla Camera. In questa legislatura è stato il ligure con la carica istituzionale più alta: segretario di presidenza della Camera. Una sfida “complicata, ma non impossibile”, è il ragionamento alla base della decisione di provarci senza alcuna garanzia di tornare in Parlamento.

Pastorino, secondo alcuni Biasotti avrebbe già la vittoria in tasca. Cosa le servirà per ribaltare le aspettative?

“È un collegio complicato anche perché la scheda è complicata. È un sistema elettorale che prevede collegi uninominali e proporzionali ma poi di fatto mescola le cose. Comunque è una sfida che affrontiamo insieme con grande umiltà. Sarà una campagna elettorale quasi porta a porta, confidando che venga riconosciuto un impegno sul territorio che da parte mia c’è sempre stato. La battaglia sarà pancia a terra”.

Perché dice che la scheda è complicata? Cosa dovrebbe cambiare?

“La scheda dovrebbe avere una parte uninominale e una proporzionale. Se voti Fratelli d’Italia voti automaticamente Biasotti, se voti Pd voti anche Pastorino. È una battaglia centrodestra contro centrosinistra, e l’elettore dovrebbe essere istruito”.

Che cosa apprezza di più del suo sfidante?

“È una persona che stimo, anche se abbiamo approcci completamente diversi. Non temo lui: come ho già detto, il problema di fondo è la struttura della scheda”.

Su quali temi pensa di convincere gli elettori?

“Intanto il punto vero sarà essere presente, anche perché saremo in pochi ed essere eletti comporterà un’assunzione di responsabilità vera. La presenza non finisce con le elezioni. In particolare punterò sui temi legati alla difesa del lavoro, in tutte le sue fattispecie: l’ho sempre perseguita nelle varie battaglie, a cominciare da Leonardo. Anche sul lavoro portuale vorrò sempre essere una sentinella. Poi c’è il tema delle infrastrutture: abbiamo condotto una battaglia sul commissariamento del nodo di Genova, sul tunnel della Fontanabuona”.

A proposito di infrastrutture, che posizione ha sulla Gronda? Va sbloccata subito dal prossimo governo o servono modifiche al progetto?

“Se ne parla da mille anni e nel frattempo sono passati tutti i colori politici. Ricordo a tutti che negli ultimi sei anni e mezzo non c’era il centrosinistra e la Gronda è ancora al palo. La storia delle opere pubbliche pubbliche va inquadrata per quello che è, con responsabilità condivise. La volontà espressa dal Parlamento è quella di dare una mano affinché Genova esca dal suo isolamento. Ma di Gronda io non parlo più, è una cosa che non parte mai. Come altri ho avuto perplessità sulla prospettiva di quest’opera. Adesso direi di concentrarci sulle opere già progettate: questa è una, se si deve fare si farà, se deve partire partirà, dopodiché potremo discutere se apportare varianti“.

È stato un errore rinunciare all’alleanza col Movimento 5 Stelle?

“Non so se è stato un errore, è una valutazione che qualcuno ha fatto nel contesto di una crisi di governo che io ho vissuto in prima persona e che è stata surreale. E tutto è successo nel mezzo di una battaglia interna tra Lega e Fratelli d’Italia che si manifestava in qualsiasi momento in tutta la sua evidenza. Chi parla è uno che due anni fa forse aveva individuato in questa alleanza (tra centrosinistra e M5s, ndr) una chiave di lettura per dare una prospettiva nuova al centrosinistra, infatti poi sono nati il Conte 2 e il campo largo per le amministrative a Genova: sono dispiaciuto di come sono andate le cose, ma questa è storia. Mi piacerebbe pensare che la mia candidatura fosse orientata alla ricomposizione del quadro politico che si è deteriorato in questi anni”.

E Calenda?

“Non ho mai sostenuto che si dovesse fare un’alleanza da Calenda a chissà dove. Il fatto che a Genova esista già un precedente, con Italia Viva che ha sostenuto Bucci, è uno dei tanti elementi che nascondono punti interrogativi. Mi auguro ci sia una polarizzazione tra noi e il centrodestra”.

Se entrerà in Parlamento in che gruppo si collocherà?

“Io ora mi presento come indipendente. Poi farò le mie valutazioni, intanto penso a entrare…”.

Chiudendo con una battuta, essendo ben nota la sua fede calcistica: è più facile che il centrosinistra vinca le elezioni o che il Genoa vinca il campionato?

“Da sempre sono scaramantico. Dico che è più difficile che il Genoa vinca il campionato. Ed è una risposta scaramantica”.

