Politiche 2022, Paragone presenta le liste di Italexit: “Legami con CasaPound? Con noi anche i marxisti”

Genova. “I legami con CasaPound? Nelle piazze c’erano alcuni che arrivavano da CasaPound così come dall’estrema sinistra. Posso dire che abbiamo persone che erano di Rifondazione Comunista nell’area marxista, abbiamo Fusaro che ha espresso grande gradimento nei nostri confronti”. Così Gianluigi Paragone, oggi a Genova per presentare le liste di Italexit in vista delle elezioni politiche.

Era stato il senatore genovese Mattia Crucioli, ex grillino fondatore di Alternativa, oggi consigliere comunale a Tursi, a strappare l’alleanza con Italexit perché “nelle loro liste ci sono candidati organici a formazioni di ispirazione neofascista“. Un esempio su tutti? Il capolista al Senato in Liguria è l’avvocato Marco Mori, già candidato alle europee per CasaPound. “È un problema di Crucioli – taglia corto Paragone – che non ha capito che fare la lotta antisistema vuol dire uscire dalla logica destra e sinistra perché il sistema gioca su un altro asse che è élite dall’alto e popolo schiacciato sul basso”.

Tra i candidati presentati oggi al BiBi Service di via XX Settembre ci sono il coordinatore regionale Fabio Montorro, il coordinatore provinciale genovese Marco Martini, ma anche una giornalista di Fuori dal coro, Raffaella Regoli, che si presenta come capolista alla Camera. Nel collegio uninominale di Ponente alla Camera c’è la farmacista e naturopata Silvia Arcari, sostenitrice delle cure domiciliari contro il Covid che aveva partecipato alle manifestazioni contro il green pass.

Proprio l’opposizione al green pass e agli obblighi vaccinali sono tra i punti principali del programma, insieme all’uscita dall’Unione Europea, no tetti al contante, no alla “immigrazione selvaggia”. In Liguria Paragone si gioca anche la carta Bolkestein: “Le località di mare sono bersagliate dall’ultimo scalpo che il governo ha preteso dai balneari. È l’ennesimo tentativo di saccheggiare il patrimonio dell’imprenditoria italiana. I difensori delle nostre coste vengono traditi per dare spazio ai grandi gruppi, alle grandi catene alberghiere. È la logica predatoria di Mario Draghi, da questo punto di vista nessuna sorpresa. La sorpresa è che coloro che avevano difeso la piccola impresa la stanno tradendo. Quando si ritrovano tutti a Cernobbio si trovano tutti a casa e fanno capire che sono elezioni fake: che vinca uno o che vinca l’altro non cambia nulla”.

L’obiettivo per Italexit resta superare la fatidica soglia del 3%. E visto che il bacino elettorale potrebbe includere anche qualche deluso del Movimento 5 Stelle, formazione con cui lo stesso Paragone aveva militato, ecco la stoccata al suo leader: “Conte è colui che non ha revocato le concessioni autostradali ai Benetton – attacca il giornalista ricordando la vicenda partita dal crollo di ponte Morandi -. Dopo tutto quello che è successo di tragico, questo Paese continua a dare i soldi ai Benetton. Qui vincono i grandi gruppi. Conte è colui che ha dato i soldi a Fca per fare le mascherine che poi sono state ritirate dalle scuole”. E le grandi opere, come la Gronda? “Decide il popolo”.