Politiche 2022, la giornata elettorale: vandalizzati manifesti della Lega, si parla anche di sanità e consumo

Genova. Di seguito i comunicati stampa di oggi, sabato 17 settembre, relativi alle prossime elezioni politiche in programma domenica 25 settembre.

Elezioni, Rixi: offese su manifesti Lega, certa sinistra contro democrazia

Genova. “A Ventimiglia i soliti ‘democratici a senso unico’, hanno imbrattato i manifesti elettorali della Lega con ignobili scritte che di democratico non hanno nulla. L’ennesimo gesto vergognoso di certa sinistra antidemocratica che predica contro gli Stati Uniti, contro Israele e per un’immigrazione indiscriminata in Italia. Stiano pur tranquilli, il 25 settembre con la Lega e col centrodestra al governo torneranno i decreti sicurezza di Salvini per difendere le nostre città e i nostri confini.” Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, segretario Lega in Liguria.

Genova, Sottosegretario Costa inaugura tre autoemoteche Avis: “Donare sangue é atto d’amore. Nuovi mezzi ci permetteranno di raggiungere capillarmente tutti i donatori liguri”

“Donare il sangue è un atto d’amore nei confronti della comunità, è un gesto di solidarietà ma anche e soprattutto un dovere civico, a sostegno e tutela della salute di tutti. Ringrazio di cuore Avis, Admo e tutti i volontari per il prezioso e costante impegno e contributo per il benessere della collettività e per la promozione della cultura della condivisione. La vostra generosità ha permesso di confermare il sistema italiano come uno dei modelli più virtuosi”. E’ quanto dichiara il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa (Noi Moderati), a margine dell’evento di presentazione delle tre nuove autoemoteche dell’Avis Regionale Liguria, in Piazza De Ferrari a Genova.

“Sono orgoglioso – prosegue – di fare parte della grande famiglia dei donatori dal 2008 e felice di poter inaugurare da Sottosegretario e da ligure queste nuove autoemoteche che permetteranno di raggiungere capillarmente la popolazione su tutto il territorio della Liguria, secondo l’autentico spirito del modello di medicina di prossimità che sarà alla base del nuovo SSN. Rappresenteranno uno strumento fondamentale per garantire quello che a me piace definire un servizio pubblico”.

“Mai come oggi abbiamo bisogno di diffondere, soprattutto tra le giovani generazioni, a partire dalle scuole, la cultura del dono e della gratuità. Donare sangue può davvero salvare vite. In questi due anni di pandemia il sistema di raccolta sangue in Italia ha retto, seppur con alcune difficoltà. Come Governo e come Ministero abbiamo favorito e sostenuto questa attività permettendo, tra le altre iniziative, l’impiego degli specializzandi nei centri di raccolta e avviando un dialogo con le Regioni per la realizzazione degli stessi centri di raccolta all’interno delle Case di Comunità. Non possiamo però mai abbassare la guardia: la domanda di sangue e plasma nelle strutture sanitarie è sempre molto alta, in particolar modo in questo momento di ripresa delle attività ordinarie degli ospedali. Donare dunque risulta ancor più fondamentale: aiuta gli altri e sé stessi”, conclude Costa.

Centrosinistra, lunedì si parla di registro delle opposizioni e diritti dei consumatori con Basso, Ascani e Quaranta

Lunedì 19 settembre alle ore 15.15 presso Mentelocale Bistrot, a Palazzo Ducale, siete invitati alla conferenza stampa che illustrerà i risultati conseguiti dal registro pubblico delle opposizioni contro il Telemarketing selvaggio e sugli eventuali strumenti ancora necessari per tutelare i consumatori. All’incontro, organizzato dalla coalizione di Centrosinistra, sono presenti Anna Ascani, vicepresidente PD e sottosegretaria al Mise; Lorenzo Basso, candidato PD al Senato e Stefano Quaranta candidato AVS alla Camera. Saranno presenti anche rappresentanti dei diritti dei consumatori per un confronto sulle misure ulteriori da mettere in campo.

Il 22 settembre incontro pubblico a Chiavari coi candidati della Lista Alleanza Verdi Sinistra-Possibile

Giovedì 22 Settembre 2022 alle ore 17 a Chiavari in Piazza Mazzini, presso il banchetto elettorale del Comitato Tigullio Possibile e della Lista Alleanza Verdi- Sinistra (AVS), si terrà un incontro con alcuni candidati alle Elezioni Politiche del 25 settembre 2022:

Stefano Quaranta, candidato alla Camera dei Deputati con il proporzionale per la Lista AVS

Simona Cosso, candidata al Senato con il proporzionale per la lista AVS

Guido Melley candidato al collegio uninominale della Liguria di Levante per il Senato

Parteciperà all’evento anche Ferruccio Sansa consigliere regionale della Liguria.

Dopo l’incontro con i cittadini Chiavaresi, seguirà un aperitivo nella veranda del Caffè Defilla alle ore 18.