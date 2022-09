Politiche 2022, la giornata elettorale tra edilizia scolastica, sanità e reddito di cittadinanza

Genova. Di seguito i comunicati stampa di oggi, martedì 13 settembre, in vista delle elezioni politiche fissate per il prossimo 25 settembre

Marco Scajola, edilizia scolastica:”Ottanta milioni di euro per 58 interventi in tutta Liguria. Atti concreti per il nostro territorio”

Marco Scajola, assessore regionale all’Edilizia e candidato Capolista al Senato nella lista Noi Moderati, comunica i risultati del lavoro svolto dal 2015 per migliorare gli edifici scolastici della nostra regione. “È iniziato un nuovo anno scolastico per i nostri ragazzi, che finalmente tornano alla normalità, senza mascherine e con un compagno di banco con cui condividere le avventure e disavventure scolastiche” afferma Marco Scajola, che prosegue:” In questi anni abbiamo fatto molto per migliorare gli edifici scolastici sul nostro territorio: abbiamo investito ottanta milioni di euro per 58 interventi, che vanno dalla scuola Biancheri di Ventimiglia, dove sono stati effettuati degli interventi di adeguamento sismico, a Sarzana, dove, con coraggio abbiamo demolito e stiamo ricostruendo la scuola Poggi Carducci: un edificio pionieristico, che rappresenta un modello a livello nazionale. La sicurezza ed il confort dei nostri figli, degli insegnanti e degli operatori scolastici è una nostra priorità.”

Sanità, Gruppo PD: “Oltre 300mila euro al Policlinico di Monza: i cittadini liguri pagano le conseguenze della cattiva gestione della Sanità da parte della Giunta Toti e di Alisa, che va chiusa”

“Gli oltre 300mila euro che la Regione dovrà dare al Policlinico di Monza, che ha vinto il ricorso al Tar per la mancata aggiudicazione del bando per gli ospedali di Cairo e Albenga, è un ulteriore colpo alla Sanità ligure, che grava sulle spalle dei cittadini, e l’ennesima dimostrazione della cattiva gestione della Giunta Toti e di Alisa, che va chiusa”, così i consiglieri regionali del Gruppo del Partito Democratico rispetto alla vicenda del Policlinico di Monza che ha vinto il ricorso al Tar per mancata aggiudicazione del bando per gli ospedali di Cairo e Albenga.

“Da anni ormai, non solo assistiamo alla privatizzazione, un pezzetto alla volta, della sanità ligure – a Cairo e ad Albenga la marcia indietro verso il pubblico c’è stata solo dopo aver perso sette anni e per l’arrivo dei fondi del Pnrr per realizzare una Casa e un Ospedale di Comunità, peraltro senza un confronto con il territorio – ma anche alla beffa di dover pagare spese frutto di una cattiva gestione. La struttura regionale di Alisa va chiusa: in questi cinque anni di azione ha dimostrato la totale incapacità di programmazione e i risultati sono questi, mentre le conseguenze, anche a livello di costi ricadono sui liguri”.

“Toti ora non può giustificarsi dicendo che il Tar riconosce la correttezza della revoca del bando e che l’azienda non avrebbe potuto garantire le prestazioni richieste, rimane il fatto che ai conti della Sanità ligure bisognerà sottrarre 300 mila euro per il Policlinico di Monza”, conclude il Gruppo consiliare PD.

MOVIMENTO 5 STELLE: “A GENOVA, MELONI HA BLATERATO DI VOTO DI SCAMBIO ALL’INDIRIZZO DEL RDC… PROPRIO LEI CHE DOVREBBE SAPERE BENE COSA SIGNIFICA, VISTI I GUAI GIUDIZIARI CHE HANNO COLPITO I SUOI CANDIDATI”

Genova, 15 settembre 2022 – “Dal palco del suo comizio genovese, la Meloni avrebbe dichiarato: “il Reddito di Cittadinanza è voto di scambio”. Frase oltremodo imbarazzante non solo perché se la prende ancora una volta con chi ha bisogno, ma perché pronunciata proprio dalla leader di un partito che con il voto di scambio ci ha dovuto fare parecchi conti. Giudiziari. Il recente caso Francesco Lombardo, candidato meloniano al Comune di Palermo e arrestato a giugno proprio per voto di scambio, dovrebbe essere di insegnamento alla leader sovranista”.

“Detto ciò, se per “voto di scambio” la Meloni intendeva che abbiamo fatto quanto promesso di fare una volta al Governo e non solo in campagna elettorale, allora sì: lo ammettiamo. Siamo colpevoli di aver mantenuto le nostre promesse ai cittadini. Ci scusiamo fin da ora per questo vizio che, si sa, non appartiene al centrodestra e in particolare a chi pur guadagnando 500 euro al giorno continua a prendersela con chi quella stessa cifra la porta a casa su base mensile”.

Lo dichiarano i candidati liguri del M5S alle Politiche 2022.