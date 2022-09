Politiche 2022, la giornata elettorale: si parla di scuola, fondi per lo sviluppo e storia

Genova. Di seguito i comunicati stampa di oggi, mercoledì 14 settembre, relativi alle prossime elezioni politiche in programma il 25 settembre.

Liguria: Rixi (Lega), fisco agevolato e formazione scolastica per rilanciare territori montani

Genova. “Le aree montane del nostro Paese soffrono una carenza di infrastrutture all’avanguardia e servizi, soprattutto sociosanitari. Nella nostra Liguria, ad esempio, i territori che corrispondono ai Parchi delle Alpi Liguri, Aveto, Antola e Beigua, insieme ad altri comuni limitrofi. Scuole e asili sono chiuse in molte di queste aree, mettendo in difficoltà il mondo del lavoro e delle imprese. La Lega ha proposte concrete per restituire competitività a questi territori e combatterne lo spopolamento. In primis serve una definizione aggiornata di Comune montano, con una fiscalità di vantaggio per ridare slancio al lavoro in Montagna. Servono meno burocrazia per gli Enti locali e più servizi per i cittadini, tenendo ben presente che la Montagna è diversa dalla Città. Bisogna, inoltre, sviluppare una proposta formativa scolastica locale adeguata. I vincoli, infine, vanno bene ma fatti con intelligenza. Per questo chiediamo un ministero apposito. La Montagna è il cuore verde dell’Italia, non può restare indietro”. Lo dichiara il coordinatore regionale della Lega in Liguria, Edoardo Rixi.

LAVORO: RIUNITO OGGI IL PRIMO TAVOLO PERMANENTE DELLE LIBERE PROFESSIONI. ASSESSORE BERRINO: “COLLABORAZIONE FONDAMENTALE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA OCCUPAZIONALE E PRODUTTIVO E DELLA LIGURIA”

Genova. Si è riunito oggi in Regione il primo Tavolo permanente in funzione di osservatorio sulle libere professioni, istituito a seguito di un impegno preso dall’assessore al Lavoro e Politiche attive dell’Occupazione Gianni Berrino e nato dopo un ordine del giorno presentato dalla consigliera Veronica Russo di Fratelli d’Italia.

All’incontro hanno partecipato, in presenza e in collegamento video, rappresentanti regionali e provinciali degli Ordini professionali di architetti, farmacisti, geologi, geometri, giornalisti, infermieri, notai e psicologi al fine di instaurare un costante confronto su tematiche di comune interesse quali la modernizzazione del mercato del lavoro, il potenziamento delle infrastrutture del governo del territorio, l’efficientamento dei servizi pubblici e del supporto alle imprese, nonché la possibilità di una migliore integrazione tra liberi professionisti e istituzioni.

“Siamo la seconda regione d’Italia che si è dotata di questo Tavolo che avrà una triplice funzione – ha spiegato l’assessore Berrino – Esso fungerà da osservatorio del trend occupazionale nell’ambito delle libere professioni, servirà per sentire le loro esigenze e trasmetterle eventualmente ad altre istituzioni e, infine, avrà lo scopo di mettere al corrente i professionisti di tutte le politiche promosse dalla Regione in materia di lavoro e occupazione. In tale ambito, nei successivi incontri, verranno presentati dettagliatamente i servizi offerti dai Centri per l’impiego e le iniziative coinvolgenti le libere professioni quali ad esempio Next Generation Eu o il Programma Gol”.

“Essendo un avvocato capisco perfettamente le difficoltà dei liberi professionisti – ha concluso Berrino – e pertanto ritengo sia fondamentale, per lo sviluppo del sistema occupazionale e produttivo ligure, informarli adeguatamente di tutte le opportunità che garantisce la Regione e, al contempo per l’ente, raccogliere e coordinare le loro istanze”.

Fdi, venerdì 16 alle 17.30 all’Hotel Bristol si parla di Foibe, c’è l’onorevole Menia

Genova. Nuovo incontro del dipartimento Cultura e Innovazione, organizzato dal Responsabile Regionale Giuseppe Murolo. Dopo la pausa estiva, tornano gli appuntamenti dedicati a personaggi influenti del panorama culturale e politico. “Ci eravamo lasciati con confronti che hanno visto protagonisti tra gli altri Daniele Capezzone, Francesco Borgonovo, Marcello Veneziani e Gianni Alemanno – afferma Murolo – Questa volta optiamo per la presentazione di un libro identitario “10 Febbraio dalle Foibe all’esodo”, scritto dall’On Roberto Menia su di un tema delicato e troppo spesso trascurato. Sono felice di poter riprendere l’attività e ringrazio sia l’onorevole per la disponibilità in un periodo che lo vede molto impegnato in Liguria e Friuli, che Matteo Rosso, coordinatore regionale sempre attento e presente”.

Daniele Montebello (Pd): “La scuola è una priorità. Ampliamo l’obbligo scolastico per abbattere le disuguaglianze”.

Liguria. “Dopo Ambiente e Sanità, al centro dell’agenda politica di Daniele Montebello c’è anche la Scuola. A pochi giorni dal suo intervento sulla scuola organizzato dal Partito Democratico in Corso Cavour alla Spezia, il candidato alla Camera del centrosinistra torna a parlare di scuola proprio nel giorno del ritorno sui banchi di migliaia di bambini e ragazzi liguri. “Oggi ricomincia la scuola. Ogni politico, o aspirante tale, dovrebbe considerarla sempre una priorità e non relegarla a un ruolo secondario o, ancora peggio, ricordarsene soltanto a settembre.

A Castelnuovo Magra, il paese di cui sono sindaco da 8 anni, la scuola ha sempre avuto la precedenza: per fare un esempio, in questi anni abbiamo messo in sicurezza sismica e antincendio tutti gli edifici scolastici perché la scuola deve essere prima di tutto un luogo sicuro. Dall’asilo nido alle scuole media rispettano tutte le norme sismiche e normative antincendio. Il mio primo impegno, se sarò eletto in Parlamento, sarà chiedere risorse per i Comuni italiani da investire in edilizia scolastica. Ma la scuola non deve essere solo un luogo sicuro, ma anche un luogo che abbatte le diversità. “Ho un’idea di scuola sicura, moderna, organizzata ma soprattutto inclusiva e accessibile a tutti – continua Montebello – A questo proposito sono a favore dell’ampliamento dell’obbligo scolastico a partire dal basso: prima inizia l’istruzione, prima si abbattono le disuguaglianze. E, ancora, ho un’idea di scuola territoriale, una scuola che abbia un rapporto sinergico con il territorio che si costruisce attraverso patti educativi di comunità”. Le linee guide per la scuola tracciate dal centrosinistra sono chiare: migliorare le condizioni degli insegnanti allineando gli stipendi alla media europea; prevedere un nuovo contratto che definisca orario di lavoro, incarichi, sviluppo di carriera e formazione continua; garantire il diritto allo studio a tutti con libri di testo e trasporti gratuiti per le famiglie con redditi medi e bassi; accesso universale e gratuito alle mense scolastiche e riduzione del numero di alunni nelle classi troppo numerose, garantendo ambienti di apprendimento sostenibili e sicuri dotati di sistema di aerazione”.

L’assessore alle politiche dell’Istruzione, Marta Brusoni, candidata con Noi Moderati, fa visita agli studenti per il loro primo giorno di scuola

Genova. Studenti e studentesse di scuole elementari, medie e superiori del F.u.l.g.is – in particolare della Scuola internazionale, del Duchessa di Galliera, dell’indirizzo moda e del Liceo comunicazione – hanno incontrato oggi l’assessore alle Politiche per l’istruzione del Comune di Genova, Marta Brusoni. «Prima di essere assessore alla Scuola sono mamma – ha detto l’assessore durante la sua visita – e vivo a casa quelle che sono le esperienze del primo giorno di scuola e la felicità di ritrovarsi, ma anche dall’altro lato la consapevolezza che le vacanze sono finite. Sono emozionata di vedervi, ognuno nelle sue diversità, ma quello che posso dirvi è che attraverso la scuola dovete cercare di formare la vostra personalità: nessuno è qui per giudicarvi, anche se il voto a volte non è piacevole, ma non prendetelo mai come un giudizio su di voi. Dovete cercare di impegnarvi nella vostra creatività per plasmare un futuro e i mesi di scuola vi aiuteranno anche a definire il vostro carattere. Dovete essere fieri di quello che siete: rappresentate il nostro futuro». «Finalmente ci possiamo abbracciare, senza le mascherine – ha detto la dirigente del F.u.l.g.i.s Susanna Fadda – e vedere non solo attraverso gli occhi che hanno imparato anche a sorridere. Ringrazio l’assessore e siamo molto contenti di averla qui e sicuramente lavoreremo in sinergia perché ha molto a cuore i nostri ragazzi». Le scuole F.u.l.g.i.s – Fondazione urban lab Genoa international school – comprendono diversi istituti tra i quali il Deledda con i suoi 720 iscritti, il Duchessa di Galliera con 357 iscritti nei suoi diversi indirizzi e infine il Dis, che tra primaria, secondaria e liceo conta circa 349 iscritti.

Psr Liguria, integrate con 670mila euro le risorse della misura 10.2 per la conservazione, l’uso e lo sviluppo delle risorse energetiche in agricoltura

Genova. La Giunta Regionale, su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura e Allevamento Alessandro Piana, ha approvato un’integrazione finanziaria delle risorse destinate agli interventi per la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura stanziate con il bando del 23 dicembre scorso di 1,2 milioni di euro. “L’integrazione della misura 10.2– spiega l’assessore Alessandro Piana- ammonta a 670mila euro per poter finanziare tutti i progetti operativi che risulteranno ammissibili considerato che sono pervenute 22 domande di sostegno, pari ad un importo di oltre 1,8 milioni di euro superiore pertanto alla dotazione del bando, a testimonianza del grande interesse suscitato. Questo incremento permetterà di promuovere e sostenere il più possibile l’agrobiodiversità in Liguria e incentivare l’iscrizione del maggior numero possibile di varietà locali all’Anagrafe nazionale della biodiversità”.

Campagna assicurativa, incentivi per adesioni volontarie agli organismi collettivi di difesa. Approvata in Giunta, su proposta del vice presidente Piana, la prenotazione di 30mila euro.

Genova. Approvata in Giunta, su proposta del vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, la prenotazione di 30mila euro di risorse e i criteri per la concessione agli Organismi collettivi di difesa di questo contributo al fine di promuovere la stipula di polizze ad adesione volontaria. “Oltre ad impegnarci sempre di più sul medio e lungo periodo per contrastare i cambiamenti climatici preservando il nostro territorio – spiega l’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana – abbiamo varato un provvedimento che risponda alla necessità di assegnare un contributo agli Organismi collettivi di difesa a parziale copertura del pagamento dei premi relativi alle polizze ad adesione volontaria a ristoro dei costi di smaltimento delle carcasse di capi morti e degli oneri finanziari relativi a contratti assicurativi stipulati per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, agli animali in produzione zootecnica, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, patologie infettive del bestiame, fauna selvatica e degli oneri derivanti dall’obbligo di abbattimento e smaltimento di animali in allevamento”.

Lista Toti: “Ci piace vincere facile, Orlando scommessa accettata”

Ecco la nota stampa della lista Noi Moderati relativa alle affermazioni di Andrea Orlando sulla caduta del Modello Toti in caso di vittoria della Meloni.

“Da Andrea Orlando aspettiamo di sapere anche le “quote”. La sua scommessa la accettiamo volentieri, speriamo che paghi bene la vincita visto che, non pago di tutte quelle che ha perso finora, si dice così sicuro che “dopo queste elezioni il modello totiano di governo della Liguria sarà finito”. D’altra parte, oggi il ministro in scadenza un po’ ci stupisce e un po’ ci gratifica. Avvertendoci che in caso di affermazione del centrodestra “Toti vedrà, con la vittoria della Meloni, le pretese dei suoi assessori aumentare in maniera esponenziale”, dice anche di non “poter nascondere la grande preoccupazione che stiamo vivendo per la sanità ligure”. Prendiamo atto con soddisfazione del fatto che l’autorevole esponente dem inviti i propri sostenitori a fare in modo di preservare il buon governo di Regione Liguria da parte del presidente Toti, ma rassicuriamo tutti, lui per primo, che la vittoria del centrodestra non farà che rafforzare la convinzione di essere sulla strada giusta, quella tracciata proprio da Toti con la vittoria del 2015, la riconferma del 2020 e percorsa insieme alla coalizione”.