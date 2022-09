Politiche 2022, la giornata elettorale: sciopero per il clima, infrastrutture e nautica

Genova. Di seguito i comunicati stampa di oggi, venerdì 23 settembre, relativi alle prossime elezioni politiche in programma domenica 25 settembre.

SCIOPERO PER IL CLIMA: CANDIA, SANSA E QUARANTA AL FIANCO DEI RAGAZZI DI FRIDAYS FOR FUTURE. “SIAMO STUFI DI SENTIR PARLARE DI AUTOPROCLAMATE ‘SVOLTE GREEN’ QUANDO LA REALTÀ DI CHI CI AMMINISTRA È UN’ALTRA. IL MONDO CHE DISEGNIAMO OGGI È DI CHI ADESSO SCENDE IN STRADA”

Genova, 23 settembre 2022. “Oggi i Fridays for Future sono tornati in piazza anche a Genova, e noi con loro – commenta la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia -. I giovani continuano a lamentarsi della politica, con ragione. Sono, e siamo, stufi di sentir parlare di autoproclamate ‘svolte green’, ad esempio sui trasporti, quando la realtà di chi ci amministra è continuare a riempire le nostre città di auto”.

Insieme i giovani che hanno scioperato per il clima nel centro di Genova, anche il capogruppo della Lista Sansa in Consiglio regionale, Ferruccio Sansa. “Sono andato al corteo per guardare, ascoltare, imparare, e sperare – spiega -. Il mondo che disegniamo oggi è loro, di chi adesso scende in strada. È loro più che nostro ed è bello vedere che se lo prendono a cuore più di noi”.

Per Stefano Quaranta, candidato come capolista alla Camera per l’Alleanza Verdi Sinistra “il tema dei cambiamenti climatici dev’essere il punto di partenza dell’agenda politica del prossimo governo – spiega -. La politica non può più far finta di niente, ha il dovere di ascoltare la voce di questi ragazzi. Loro hanno più a cuore il nostro pianeta rispetto a chi ci governa”.

“Il cambiamento climatico è in atto e non c’è tempo da perdere – conclude Selena Candia -. La politica deve avere il coraggio di prendere scelte radicali per il bene delle future generazioni e per vivere meglio da subito. Abbiamo bisogno di giustizia climatica e sociale. I temi su cui dobbiamo continuare a inchiodare chi ci governa sono: emergenza climatica, equità sociale e mobilità sostenibile”.

L’assessore regionale Marco Scajola alla sessantaduesima edizione del Salone Nautico di Genova:”Grande partecipazione: un’importante vetrina per la Liguria. Voglia di ripartenza.”

L’assessore regionale Marco Scajola oggi in visita alla sessantaduesima edizione del Salone Nautico di Genova:”Il Salone Nautico rappresenta un’importante vetrina per la Liguria, per le sue eccellenze in un settore strategico per la nostra economia.” Conclude Marco Scajola:”Tra gli stand si respira un clima positivo, che denota la grande voglia di ripartenza e la resilienza di noi liguri.”

Sempre Scajola fa il bilancio della campagna elettorale:”Partecipazione, impegno ed entusiasmo.”

Marco Scajola, capolista al proporzionale per il Senato della Repubblica nella lista Noi Moderati, traccia un bilancio della campagna elettorale. “È stata una campagna elettorale breve ma intensa. Ho affrontato questa nuova sfida per amore della nostra terra e per un alto senso di responsabilità verso l’intera comunità ligure. Il periodo che stiamo vivendo è particolarmente difficile e credo, quindi, che ognuno debba dare il proprio contributo, lavorare duramente, per cambiare e migliorare la vita dei cittadini tutti. Tante le persone incontrate in tutta la Liguria, come d’altronde faccio regolarmente, tanto l’affetto e gli attestati di stima ricevuti, che mi stimolano a dare sempre del mio meglio.” Commenta Marco Scajola, che prosegue:” Il taglio dei parlamentari ha penalizzato molto la nostra regione, la Liguria, ed i liguri hanno bisogno di far sentire la loro voce a Roma. Abbiamo bisogno di una politica seria, fatta da persone preparate, che conoscono il territorio, in grado di dare risposte concrete. Metto a disposizione, quindi, il mio impegno, la mia determinazione e l’esperienza amministrativa acquisita in anni di lavoro tra comune e regione, per portare così il “modello Liguria” anche in Parlamento.”

Fridays for Future, Gianni Pastorino (Linea Condivisa): «Il centrodestra anche oggi è assente»

Genova si unisce allo sciopero globale per il clima che mette al centro la necessità di sconfiggere la crisi climatica che, inevitabilmente, sta investendo anche il nostro territorio.

«In Liguria si sta facendo troppo poco e la politica è assente – dice Gianni Pastorino, capogruppo in Consiglio Regionale di Linea Condivisa – Le politiche ambientali e della transizione ecologica non possono essere un trattino in un programma politico ma devono costituirne la base».

Da anni associazioni, studentesse e studenti cercano un confronto con le istituzioni, un dialogo che non c’è mai stato e continua a non esserci.

«Il centrodestra, sia la Giunta Bucci che la Giunta Toti, preferisce le passerelle del Salone Nautico – continua Pastorino – Nessun rappresentante delle amministrazione era presente oggi in corte. Il Salone resta un appuntamento importante per il nostro territorio e per la capacità di dare occupazione ma il cambiamento climatico è un’emergenza che non può più rimanere nascosta».

Oltre a ragazze e ragazzi oggi erano presenti associazioni, attivisti e il mondo del lavoro:

«È bello pensare vedere stamattina le associazioni che lottano per un ambiente diverso, per la tutela del nostro territorio – conclude Pastorino – Ed è altrettanto bello che ci siano le forze del lavoro come la Cgil perché ambiente e lavoro non possono essere contrapposti ma devono essere uniti nelle politiche di sviluppo».

Elezioni, Lega Pe, da Von der Leyen parole inaccettabili, chieda scusa.

Lega annuncia interrogazione: no a interferenze, Ue rispetti voto italiani.

Bruxelles, 23 set – “L’Italia è un Paese libero, sovrano e dalla salda tradizione democratica. I cittadini italiani meritano rispetto e Bruxelles se ne faccia una ragione. Le parole pronunciate ieri da Ursula Von der Leyen sono vergognose, non accettiamo avvertimenti, lezioni o velate minacce, peraltro a tre giorni dal voto, ennesima ingerenza di qualcuno in Ue che non riesce a rassegnarsi che in Italia la sovranità appartiene al popolo. Presenteremo un’interrogazione per chiedere di fare chiarezza sulla vicenda. Che sia intenzionale o uno scivolone, è in ogni caso grave e inaccettabile. La presidente della Commissione Ue chieda scusa e rispetti il voto degli italiani”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Campomenosi (capo delegazione Lega) e Marco Zanni (presidente gruppo Id).

L’appello ai giovani “Andate a votare. Saremo la nuova classe dirigente di questo Paese”.

Al termine della sua campagna elettorale, Daniele Montebello, 36enne, ha deciso di lanciare un ultimo appello ai giovani.

“Il mio ultimo appello al voto lo voglio rivolgere alle ragazze e ai ragazzi liguri, soprattutto ai diciottenni che per la prima volta nella storia della nostra Repubblica voteranno sia alla Camera che al Senato. Andate a votare, non fatevi demotivare dall’idea che i politici sono tutti uguali. Non è così. Dal canto mio credo che la mia storia personale, fatta di volontariato, associazionismo ed esperienza da Sindaco di un Comune che in questi anni si è spesso distinto per meriti anche a livello nazionale (penso allo smantellamento a tappeto dell’amianto e alla messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici), indichi come l’attaccamento al territorio sia il mio pane quotidiano perché chi fa il sindaco fa una grande palestra di concretezza e di problemi reali”.

Un ultimo riferimento va allo sciopero globale per il clima dei Fridays for future organizzato oggi in tutta Italia. “Questa mattina alla manifestazione nelle vie del centro della Spezia, c’ero anch’io. I giovani sono stati i primi a capire l’emergenza climatica e solo una persona giovane, come mi considero ancora io seppur non più ventenne, può capire queste istanze e fare qualcosa di efficace per il nostro territorio, a cominciare dall’affrontare con serietà il dissesto idrogeologico. Votate, fosse anche per il fatto che tra di voi ci sarà la nuova classe dirigente di questo Paese!”

DIGA, M5S REPLICA A RIXI: “IMBARAZZANTI LE DICHIARAZIONI DEL DEPUTATO DEL CARROCCIO: DIMOSTRA NON AVERE ALCUNA COMPETENZA”

Genova, 23 settembre 2022 – “Con quale coraggio l’onorevole Rixi, inattendibile esperto di trasporti e spese pazze della Lega, dichiara, sul Secolo XIX di oggi, di voler spostare il cantiere di costruzione dei cassoni di cemento alveolari, parte alta della nuova Diga fondata su un basamento di pietrisco, dal porto di Pra’ all’area di Ponente del Polcevera, ex ILVA, deputata, secondo lui, allo smarino della Gronda, la cui fattibilità è messa in discussione persino dal ministro Giovannini, oltre che dal presidente di Confindustria Liguria Mondini e dal M5S che da sempre è stato contro la parte di Ponente in galleria, in quanto inquinante per l’ambiente e il paesaggio genovese?”.

Lo dichiara il candidato del M5S alla Camera dei deputati Giovanni Spalla, architetto e urbanista in risposta alle dichiarazioni che Rixi ha fatto oggi sul Secolo XIX in merito alla localizzazione del cantiere dei cassoni per la nuova diga e alla semplificazione delle norme portuali.

“Con quale coraggio Rixi dichiara, colto improvvisamente da una tardiva preoccupazione eco sociale, che tale cantiere di cassoni sia nocivo alla salute degli abitanti di Pra’? Non è affatto scontato che la sua destra xenofoba e antidemocratica vinca alle elezioni politiche del 25 settembre e che il nuovo Governo confermi il disegno della nuova Diga, la sua tipologia costruttiva e la sua collocazione spaziale, così come è stata appaltata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure”.

“A Rixi, che impunemente ripropone una semplificazione della normativa portuale, secondo l’assunto inverecondo del Modello Genova della deregulation alla Toti e alla Bucci, rispondiamo, noi del M5s, convinti assertori di una riforma progressista del sistema paese, sempre a servizio dei diritti dei cittadini, che siamo favorevoli alla costruzione di una nuova Diga, a condizione che essa sia riprogettata per ridurne i costi e aumentarne le funzionalità; che sia integrata in un piano di compatibilità tra porto e città; che serva non solo ai terminal portacontainer, ma a uno sviluppo diversificato di un porto sostenibile a misura di lavoratori, abitanti, imprese e clima, in linea con la transizione ecologica e in contrasto ai cambiamenti climatici, ottenibili solo con una rifondazione dell’UE, liberandola dalle attuali incrostazioni del neoliberismo guerrafondaio”.

“In coerenza con questa eco-urbanistica portuale, confermiamo che la nuova Diga sia dotata di una piattaforma, staticamente stabilizzante, capace di contenere in sicurezza tutti quegli insediamenti a rischio di incidente rilevante (depositi chimici e riparazioni navali…), allontanandoli dai quartieri residenziali a contatto con il fronte portuale, in modo da poterli rigenerare, prevedendo di mettere nel sottosuolo il traffico di attraversamento, con spazi pedonali , parchi, tram e ciclabili della mobilità dolce”, conclude Spalla.

Pnrr, Rixi (Lega): Velocità per opere pubbliche non può essere variabile indipendente.

Genova, 23 set – “Il Paese ha la necessità di aprire i cantieri per realizzare le infrastrutture. Bisogna concretizzare un po’ di opere perché il rischio è quello di rimandare sempre le aperture e poi ci ritroviamo, come oggi, con un aumento del 35% dei costi dei cantieri sui materiali e sull’energia, e dobbiamo riquantificare gli importi ricominciando da capo. La velocità per le opere pubbliche non può essere una variabile indipendente. Iniziamo ad allineare i vari ministeri investendo subito su ciò che è prioritario per la nazione. Oggi il settore pubblico deve essere in grado di rispondere alle domande che esigono risposte rapide, altrimenti il nostro Paese perderà competitività.”

Lo ha detto il deputato della Lega Edoardo Rixi, già viceministro al Mit, nel corso del suo intervento al convegno ‘Riparazioni navali in crescita: investimenti per il futuro di Genova’ a Palazzo San Giorgio a Genova.