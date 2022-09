Politiche 2022, la giornata elettorale: scintille su caro energia, sanità, scuola lavoro

Di seguito i comunicati stampa di oggi, sabato 3 settembre, in vista delle elezioni politiche fissate per il prossimo 25 settembre.

ELEZIONI, ILARIA CAVO SOTTOSCRIVE IL DOCUMENTO DI CONFARTIGIANATO: ABBIAMO SEMPRE SOSTENUTO LA PICCOLA IMPRESA COME MOTORE DEL TERRITORIO SIA CON LA FORMAZIONE SIA CON L’ORIENTAMENTO

L’assessore regionale alla Formazione e candidata per ‘Noi Moderati’ (Centrodestra) al collegio Genova Ponente della Camera dei Deputati Ilaria Cavo sottoscrive il documento di Confartigianato con le 12 proposte per creare un ambiente favorevole all’artigianato e rivolto ai candidati liguri al Parlamento.

“Il manifesto elenca una serie di azioni in linea con il mio operato come amministratore regionale che mi sento dunque di condividere anche in vista di una possibile elezione alla Camera dei Deputati – dichiara Ilaria Cavo – Abbiamo per esempio sempre sostenuto che piccola impresa è motore del territorio e lo abbiamo fatto con le politiche della formazione, finanziando corsi legati alla manualità artigiana considerati di serie A e non di serie B: abbiamo puntato su questo filone mettendoci la faccia a differenza di quanti sostengono che tutti i giovani debbano iscriversi al liceo. Abbiamo poi spinto all’inserimento delle giovani generazioni nel mercato del lavoro attraverso iniziative come ‘Matchpoint’: una misura dedicata a disoccupati, inoccupati, inattivi di età compresa tra i 18 e 30 anni che acquisiscono competenze professionali frequentando corsi in alternanza tra aula e azienda. Per noi la piccola impresa è motore del territorio anche nell’orientamento dei giovani: avere sostenuto le Worldskills a Orientamenti, evento a cui hanno partecipato centinaia di ragazzi, è stato ed è un segnale per tutti su quanto il saper fare possa essere competitivo e debba essere premiato, che sia fare un gelato, un gioiello in filigrana, un oggetto in legno o in ceramica, un’acconciatura”.

C’è poi un altro tema su cui Ilaria Cavo intende porre l’accento. “Siamo, come il documento afferma, per un mercato del lavoro più inclusivo – aggiunge – Prova ne sono gli investimenti compiuti a livello regionale nell’apprendistato professionalizzante e nel sostegno all’imprenditoria femminile. A questo proposito voglio ricordare l’iniziativa ‘Formarsi per la ripresa’ misura attivata a seguito dell’emergenza Covid-19 per la realizzazione di attività formative in FAD (formazione a distanza), attraverso la creazione di un catalogo a favore dei lavoratori del territorio ligure, finalizzate alla ripresa economica. È su questa linea che dobbiamo continuare ad insistere”.

“Su infrastrutture e collegamenti – conclude Cavo – è evidente e chiaro che mi sento di rappresentare la forza del sì: sì alla Gronda, sì al Terzo Valico, sì alla nuova Diga. Tutto il documento è condivisibile. Anche il concetto di premialità introdotto in tema energetico, in linea con quanto già affermato dal presidente Toti. Mi recherò nella sede di Confartigianato per la firma formale ma fin d’ora anticipo l’adesione”.

ENERGIA. BONELLI-EVI (AVS): STRANO TEMPISMO TRA DICHIARAZIONI SALVINI E CREMLINO SU SANZIONI



“Il tempismo con cui il Cremlino annuncia lo stop alla fornitura di gas nel caso in cui non decadano le sanzioni europee alla Russia, subito dopo le dichiarazioni di Salvini a Cernobbio, è quantomeno sospetto. Già ad aprile era emerso l’inquietante doppio gioco della Lega che prese le distanze dall’espulsione di 30 diplomatici russi da parte del Governo. Salvini deve chiarire se e quali rapporti il suo partito abbia intrattenuto con il partito di Putin in Russia perché, se l’Italia, oggi, versa in una situazione di forte crisi energetica, è proprio grazie a Putin, che ha portato il costo del gas a livelli insostenibili”.

Così, in una nota, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, co-portavoce nazionali di Europa Verde ed esponenti dell’Alleanza Verdi e Sinistra con la quale sono candidati alle prossime elezioni politiche.

“Siamo preoccupati, – proseguono i due ecologisti, – sia per una questione di sicurezza nazionale, sia perché temiamo che la transizione verso fonti energetiche green possa essere rallentata da ingerenze e interessi stranieri a spese delle famiglie e delle imprese italiane”.

“L’unica strada percorribile per superare la crisi è investire in efficienza, risparmio energetico e rinnovabili per abbassare il costo dell’energia a chi, in prima persona, ne subisce il rialzo. In tre anni, possiamo installare 60 GW di rinnovabili che farebbero risparmiare 15 miliardi di mc di gas, un passo decisivo verso l’autonomia energetica. Solo attuando queste misure, – concludono Bonelli ed Evi, – potremo dirci certamente liberi dai ricatti di questo o quel dittatore”.

Noi Moderati – ROGO IN OSPEDALE, COMPORTAMENTO EROICO DEL PERSONALE SANITARIO. INQUALIFICABILI LE SPECULAZIONI DELLA DEM SANDRA ZAMPA

Il personale sanitario ligure dimostra una straordinaria professionalità e un coraggio fuori del comune. Il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti passa la notte in costante contatto con il direttore generale della Asl2 prima di fare personalmente un sopralluogo non appena terminate le operazioni di emergenza. E Sandra Zampa, paracadutata dal Pd in Liguria per straparlare di Sanità, se ne esce dicendo che “auspica che la Regione Liguria e il presidente Toti facciano tutto il possibile per evitare che altri problemi si scarichino sui professionisti ospedalieri e sui cittadini già messi a dura prova dalla organizzazione del servizio sanitario regionale”?

Ma un minimo di pudore non ce l’ha? Probabilmente non sa neppure dove sia Pietra Ligure e come sia fatto il Santa Corona. Di certo non ha la più pallida idea di cosa sia successo e di quanto ancora una volta la sanità ligure abbia dato buona prova di sé. Le suggeriamo, prima di parlare, di andarsi a leggere le testimonianze di chi ha rischiato la vita, di ciò che dicono i pazienti sia a proposito di quanto è successo, sia soprattutto dell’intervento commovente del personale.

Noi siamo orgogliosi del servizio sanitario ligure e della sua organizzazione. Se proprio volesse evitare che “altri problemi si scarichino sui professionisti ospedalieri e sui cittadini”, Sandra Zampa farebbe meglio a fare un bell’esame di coscienza insieme a tutto il suo partito.

Energia, Costa (Noi Moderati): “No a razionamenti per scuole e ospedali ma interventi urgenti a sostegno anche di famiglie e imprese”

“Le richieste degli enti locali sono legittime ed è nostro dovere dare una risposta rapida e concreta alle esigenze dei cittadini. Non possiamo rimandare la questione al prossimo governo. L’esecutivo Draghi, che è nell’esercizio delle sue funzioni, così come sta affrontando il caro bollette per imprese e famiglie può e deve assicurare la copertura degli extra costi energetici della sanità e della scuola e dunque la continuità dei servizi. Ed è giusto che lo faccia. Dobbiamo assolutamente evitare di generare paura: il diritto alla salute e quello allo studio non devono essere intaccati, lo Stato deve farsene totalmente garante. Servono interventi mirati e nell’immediato, in accordo anche con l’Ue, nell’ottica di una strategia comune. Penso, ad esempio, alla possibilità di utilizzare i fondi europei a disposizione delle regioni come già fatto per fronteggiare la pandemia e alla necessità di prevedere un tetto al prezzo del gas. Occorre però poi immaginare una strategia a medio e lungo termine con misure strutturali e un piano energetico nazionale, che prenda in considerazione investimenti in energie rinnovabili e nel nucleare di ultima generazione”. È quanto dichiara Andrea Costa, Sottosegretario di Stato alla Salute e esponente di Noi Moderati, ad Agorà estate, su Rai Tre.

EVI (EUROPA VERDE): SPOT FORZA ITALIA INNO AL PATRIARCATO. PER LE DESTRE LE DONNE SONO SOLO CASALINGHE E MOGLI

“Sono incredula per l’abominevole spot elettorale del candidato di Forza Italia Massimo Mallegni” – dichiara l’eurodeputata Eleonora Evi, co-portavoce nazionale di Europa Verde.

“Credevo – aggiunge – che nemmeno il maschilismo più becero fosse in grado di partorire una campagna ‘creativa’ così vergognosa dove le donne vengono ancora rappresentate attraverso inaccettabili ed anacronistici stereotipi di genere. Evidentemente è così che la destra italiana vede l’universo femminile, riuscendo ad immaginare per le donne unicamente un ruolo domestico. Uno spot che è l’ennesimo inno alla cultura patriarcale di cui sono figli discriminazione e violenza di genere. Non possiamo permetterci un ignobile ritorno al passato, le cittadine e i cittadini italiani meritano di meglio. È ora che dobbiamo puntare a una piena parità di genere, a un concreto inserimento delle donne nel mondo lavorativo e ad eliminare fattivamente gli ostacoli che ancora oggi ne rallentano l’emancipazione” – conclude Evi.

ANDREA COSTA IN VISITA ALLA CLINICA MALATTIE INFETTIVE SAN MARTINO

Domani invece alle ore 10 il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Andrea Costa farà visita alla Clinica di Malattie Infettive, diretta dal professor Matteo Bassetti e sarà a disposizione degli eventuali rappresentanti della stampa presenti in loco.

ENERGIA. EVI-BONELLI (AVS): RIADATTARE FONDO COMPLEMENTARE PNRR PER FAR FRONTE A CRISI ENERGETICA



“Oggi più che mai, alle porte dell’autunno, è importante riadattare il Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per far fronte alla crisi energetica che famiglie e imprese stanno già subendo, ma che continuerà a far sentire il proprio morso nei prossimi mesi. Come Europa Verde, abbiamo aspramente criticato il PNRR italiano: ci teniamo a sottolineare una volta di più che non c’è abbastanza per uscire dalla dipendenza dai fossili e attuare la transizione ecologica. Dal 24 febbraio scorso, giorno dell’invasione russa dell’Ucraina, l’abbandono delle fonti fossili non è più solo il chiodo fisso degli ecologisti: è l’unico modo per liberarsi dai ricatti di spietati dittatori e abbassare il prezzo delle bollette”.

Così, in una nota, i co-portavoce nazionali di Europa Verde, Eleonora Evi e Angelo Bonelli, leader dell’Alleanza Verdi e Sinistra nelle cui liste sono candidati alle prossime elezioni politiche.

“Accanto alla modifica del Fondo complementare al PNRR nel contesto di REPowerEU, – proseguono, – è necessario che l’Europa studi un Fondo per l’energia, simile al Recovery, ma mirato a gestire questa fase di estrema difficoltà per famiglie e imprese. L’Italia non può più continuare a distribuire fondi a pioggia con continui scostamenti di bilancio: serve un criterio che solo l’Europa può fornire. Lo si deve alle generazioni più giovani che, negli anni della pandemia, hanno già pagato abbastanza e sulla cui vita non può continuare a pendere la spada di Damocle del debito pubblico,” concludono Evi e Bonelli.

ELEZIONI, MARTEDÌ 6 SETTEMBRE ALLE 17.30 A GENOVA TOTI E LUPI PRESENTANO I CANDIDATI DI NOI MODERATI IN LIGURIA

Domani, martedì 6 settembre, alle ore 17.30 presso il point elettorale di Genova (Salita Salvatore Viale 13r) Giovanni Toti e Maurizio Lupi presenteranno i candidati alla Camera e al Senato in Liguria di “Noi Moderati”, la lista che sosterrà il centrodestra alle prossime elezioni politiche.

IMPEGNO CIVICO- IN LIGURIA OLTRE 210MILA IN POVERTÀ ENERGETICA: CON DECRETO TAGLIA BOLLETTE PROTEGGIAMO FAMIGLIE E IMPRESE Per Impegno Civico, il primo atto della nuova legislatura sarà portare in consiglio dei ministri il decreto Taglia Bollette per ridurre dell’80% i costi energetici delle famiglie del ceto medio e in povertà, come già abbiamo previsto di fare per tutte le imprese, dai piccoli bar alle grandi aziende manifatturiere. Un provvedimento di emergenza che coprirà almeno l’arco di un trimestre, da ottobre a dicembre. Impegno Civico lavora per proteggere gli italiani da un autunno che si annuncia difficilissimo sotto il profilo del caro prezzi e del caro energia. La Cgia di Mestre ha calcolato che abbiamo 9 milioni di persone a rischio di povertà energetica: significa che andando avanti di questo passo, tra poche settimane 4 milioni di famiglie italiane non potranno permettersi il riscaldamento di casa, la bolletta della luce o il gas per cucinare. Nella sola Liguria sono a rischio povertà energetica oltre 106mila famiglie, ovvero circa 214mila persone che rischiano di avere serie difficoltà economiche ad affrontare l’autunno e l’inverno con gli attuali costi energetici. Cos’altro deve accadere per poter intervenire ed evitare una catastrofe sociale? Abbiamo analizzato la situazione conti alla mano: in attesa di riuscire a ottenere il tetto massimo al prezzo del gas, possiamo e dobbiamo ridurre dell’80% le bollette sia per le tutte le imprese sia per le famiglie, quelle in maggiore difficoltà economica e quelle del ceto medio. Con il decreto Taglia Bollette i cittadini pagheranno soltanto il 20% dei consumi energetici, che si tratti di persone single, famiglie, negozi o fabbriche. Siamo in emergenza e dobbiamo rispondere con misure all’altezza di questa emergenza. I soldi per farlo ci sono: 13,5 miliardi di euro per coprire la parte che riguarda le imprese e circa la metà il costo per la parte dedicata alle famiglie. Li prenderemo dagli extraprofitti delle imprese energetiche, dal maggiore incasso per Iva e accise che lo Stato ha registrato per via dell’inflazione e della crescita economica. Noi non siamo come gli altri che prima parlano e poi – forse – vanno in cerca dei soldi per mantenere le loro promesse. Ad ogni modo, il decreto Taglia Bollette va considerato un vero e proprio investimento, perché garantisce la tenuta economica e sociale del Paese. Se non troviamo questi soldi oggi ce ne vorranno molti altri domani per riparare i danni, sia quelli alle imprese che smettono di produrre e licenziano, sia quelli alle famiglie che già stanno riducendo i loro consumi per tamponare in qualche modo gli effetti del caro vita. Sul Taglia Bollette ho assunto un impegno con gli italiani e i risultati importanti ottenuti in questi ultimi anni dimostrano che so mantenere la parola data. Un esempio lampante sono i risultati del Patto per l’Export, con cui abbiamo raggiunto il record assoluto delle esportazioni nel 2021: da ministro degli Esteri mi sono battuto per portarlo avanti e per ottenere questa forte spinta, perché il made in Italy è il nostro biglietto da visita nel mondo e il volano di crescita e occupazione in casa nostra. Gli italiani hanno ben riposto la fiducia anche quando ho garantito loro che avremmo tagliato il numero dei parlamentari. Ora che avremo un Parlamento con 600 eletti, per i nostri concittadini sarà la prova tangibile che possono fidarsi. Impegno Civico mostrerà di aver meritato questa fiducia fin dal primo giorno: approveremo il decreto Taglia Bollette riducendo i costi energetici dell’80%, per portare sollievo a famiglie e imprese consentire all’economia di continuare a crescere. Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico

ELEZIONI: TERZO POLO, IL 6 SETTEMBRE APERTURA CAMPAGNA ELETTORALE A CHIAVARI





Si terrà il 6 settembre alle ore 18 a Chiavari al Gran Caffè Defilla, Corso Garibaldi 4, l’apertura della campagna elettorale del Terzo Polo. Presenti Raffaella Paita, Cosimo Maria Ferri, Silvia Garibaldi, Angelo Carella.

Chiavari. Appuntamento al Gran Caffè Defilla, martedì 6 settembre alle ore 18, per il via alla campagna elettorale del Terzo Polo nel Levante ligure.

Presenti a Chiavari: la capolista al Senato per il proporzionale, Raffaella Paita, il capolista alla Camera dei deputati per il proporzionale, Cosimo Maria Ferri, la candidata alla Camera nel collegio 4, Silvia Garibaldi, e il candidato al Senato nel collegio 2, Angelo Carella.

Daniele Montebello: “Al via la campagna di raccolta fondi”

È partita nei giorni scorsi la raccolta fondi per la campagna elettorale di Daniele Montebello candidato alla Camera dei deputati alle prossime politiche del 25 settembre nel collegio uninominale La Spezia-Tigullio per la coalizione di centrosinistra (PD – Articolo 1 / +Europa / Sinistra Italiana e Verdi / Impegno Civico).

“La mia campagna elettorale non si sostiene su grossi finanziamenti né sponsor come avviene invece per altri candidati – racconta Montebello – Il mio sostegno più grande viene dalle persone che credono in me e nei miei valori tradotti in punti cardine del mio programma: Ambiente, Sanità, Lavoro, Diritti e lotta alle Disuguaglianze, Giovani, Infrastrutture. Le campagne elettorali costano molto. Per chi come me viene da una famiglia normale e non dispone di grandi patrimoni è sempre più difficile competere contro chi può permettersi di investire ingenti somme, con il rischio che solo i ricchi possano ambire a ricoprire ruoli importanti, aumentando le diseguaglianze anche nella rappresentanza dei cittadini. Per questo abbiamo pensato di avviare una campagna di crowdfunding – conclude il candidato – affinché coloro che vogliono sostenermi possano partecipare direttamente dando un contributo, anche minimo”.

L’IBAN dedicato alla raccolta fondi è: IT68J0872649840000000838207

(Intestataria a Carola Baruzzo, mandataria della campagna elettorale / Causale: erogazione liberale politiche 2022). Info sulle pagine social FB e IG di Daniele Montebello.

ASSESSORE MARCO SCAJOLA, CANDIDATO AL SENATO CON “NOI MODERATI”, RIGENERAZIONE URBANA: IL MODELLO LIGURE DEVE ESSERE ADDOTTATO A ROMA.

“La Rigenerazione Urbana rappresenta una priorità di Regione Liguria dal 2015, quando ho assunto il mandato da assessore regionale all’Urbanistica. Da allora abbiamo compiuto un percorso che ha portato la Liguria ad approvare una Legge importante riguardante il Piano Casa, che ogni anno permette interventi importanti e lavoro per professionisti ed imprese. Successivamente l’approvazione della Legge Regionale 23/2018, innovativa a livello nazionale, fino a diventare un vero e proprio modello preso a riferimento da altre Regioni. Nel 2021 è iniziato un ambizioso programma di Rigenerazione Urbana, in collaborazione con gli Enti locali, grazie al quale, al momento abbiamo finanziato 51 progetti su tutto il territorio con un finanziamento complessivo di 9,3 milioni di euro. A breve verranno assegnati ulteriori 5,3 milioni di euro per realizzare circa trenta progetti di Rigenerazione Urbana.” Afferma l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola:” Grazie al nostro operato la Liguria risulta essere la regione con il più basso consumo di suolo a livello nazionale. La nostra legge sulla Rigenerazione Urbana è stata presa come modello al Senato della Repubblica per stilarne una nazionale che si ispiri agli stessi criteri adottati dalla Liguria e per me questo è motivo di orgoglio ed una grande soddisfazione. Ritengo che sia necessaria una Legge sulla Rigenerazione Urbana a livello nazionale, che prenda veramente a modello la Liguria. Con la mia candidatura metto a disposizione le mie competenze ed il mio impegno per poter fare su scala nazionale quello che stiamo realizzando a livello regionale. Per restituire agli italiani luoghi abbandonati o che versano in una situazione di degrado, dare opportunità concrete a famiglie ed imprese, insomma rendere il nostro Paese ancora più bello e vivibile, senza consumo di suolo e mettendo al centro dell’agenda parlamentare, finalmente, provvedimenti utili al territorio.”