Politiche 2022, la giornata elettorale: rigassificatore, scuola e imprese

Genova. Di seguito i comunicati stampa di oggi, lunedì 12 settembre, in vista delle elezioni politiche fissate per il prossimo 25 settembre.

SCUOLA, AZZOLINA (IMPEGNO CIVICO): AUGURO ALLA COMUNITÀ DELLA SCUOLA DI RITROVARE PIENA SERENITÀ

Roma, 12 settembre – “Il suono della campanella quest’anno porta con sé tante novità che sono anche frutto dei semi gettati due anni fa, quando ho avuto l’onore di guidare il ministero dell’Istruzione e di gestire la fase più difficile della pandemia da coronavirus. Grazie a quel lavoro, oggi il rientro a scuola è avvenuto all’insegna della normalità, senza distanziamento e senza mascherine. L’augurio mio personale e della comunità di Impegno civico a studentesse e studenti e a tutta la comunità scolastica è proprio questo: ritrovare la piena serenità della relazione pedagogica e personale, serenità per la quale ho lottato strenuamente da ministra, dando il massimo per tenere aperte le scuole e per ottenere fondi adeguati“. Lo ha detto l’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, di Impegno Civico.

“Nonostante un contesto internazionale preoccupante – prosegue – i fondi del Pnrr dedicati a istruzione e ricerca, che ho fortemente voluto nel corso del mio incarico da ministra, ci fanno ben sperare per il futuro. L’investimento complessivo per istruzione e ricerca è di 34 miliardi di euro e, come abbiamo scritto nero su bianco nel programma di Impegno civico, andrà accompagnato da altri due obiettivi: ridefinire i percorsi scolastici, cioè le indicazioni ministeriali che definiscono i contenuti dell’insegnamento, per adeguarli alle nuove sfide che abbiamo davanti e restituire dignità sociale al ruolo degli insegnanti, valorizzandone ruolo e funzione e migliorando la formazione a loro dedicata”.

“Da donna di scuola e da ex ministra dell’Istruzione – aggiunge – ho trovato grande attenzione a questi temi nella comunità di Impegno Civico e da parte di Luigi Di Maio. Siamo ben consapevoli che bisogna completare il processo che, nonostante la difficoltà legate alla pandemia, avevo avviato per dare centralità allo studente nel sistema scuola. Basta dunque con le classi pollaio e con ambienti di apprendimento inadeguati: dobbiamo costruire un contesto strutturale ed educativo in cui anche i lavoratori e le lavoratrici della scuola possano dare il meglio di sé. Impegno Civico è una forza giovane che ha già mostrato di saper governare e fare le riforme che servono al Paese: con il sostegno dei cittadini, dopo il 25 settembre ci rimetteremo al lavoro anche per costruire una scuola capace di futuro”.

Per l’ex ministro “lo studente deve essere posto al centro del sistema di istruzione. Per tale ragione, ridurre il numero degli alunni per classi, contrastando le classi sovraffollate, costruire ambienti di apprendimento che sappiano creare le condizioni per far emergere il meglio da ragazze e ragazzi sono obiettivi necessari per dare significato ad una scuola inclusiva, nella quale – conclude Azzolina – vengano dedicati tempi e spazi specifici allo sviluppo delle capacità di ciascuno studente”.

Alleanza Verdi Sinistra: “Rigassificatori necessari, ma la Liguria ha già dato il suo contributo”

“Il presidente Toti parrebbe aver visto nel business della rigassificazione una opportunità economica per la nostra regione, sfruttando la necessità emergenziale di disporre nel nostro paese di fonti diversificate di gas naturale. Ha cominciato, così, ad offrire il nostro territorio per ospitare alcuni rigassificatori in varie località liguri, in modo confuso e senza un piano razionale

Noi siamo perfettamente consci che sarà necessario installare alcuni di questi impianti per fornire al nostro paese il gas necessario a consentire una transizione ecologica verso le fonti rinnovabili senza gravi danni all’economia nazionale, tuttavia riteniamo che la Liguria con un quarantesimo degli abitanti ma un terzo dei rigassificatori dell’Italia stia già dando il suo contributo al paese. In ogni caso crediamo che questo delicato passaggio vada affrontato con una serietà e una professionalità del tutto sconosciute all’amministrazione ligure.

Ricordiamo che tutti gli esperti concordano sul fatto che nel campo delle energie rinnovabili, del riutilizzo delle risorse attraverso una economia circolare, del risparmio energetico, delle attività di tutela del territorio, delle nuove tecnologie nell’ambito dei materiali sostenibili ci sia la possibilità di creare un numero di posti di lavoro ben retribuiti e di elevata qualità molto maggiore di quella che risiede nella attuale economia del carbonio. Per fare un solo esempio è stato stimato da Ambrosetti, e comincia ad essere confermato dalla realtà che, a fronte dei 18mila addetti in Italia nel settore delle energie fossili si potrebbero creare tra 320mila e 540 mila posti di lavoro nelle sole rinnovabili. Continuiamo a chiederci, quindi, perché dal presidente Toti e dagli amministratori del centrodestra, continuino ad arrivare proposte di impianti tremendamente critici, dal punto di vista ambientale, come gli inceneritori, i depositi di prodotti chimici pericolosi, i rigassificatori ed ora sembrerebbe anche centrali nucleari, mentre da anni non abbiamo una singola proposta di sviluppo sostenibile tra le migliaia di attività economiche che generano utili anche maggiori, senza avere costi ambientali o impatto sulle popolazioni.

La risposta a questa domanda potrebbe essere: E se non fossero capaci?

E’ facile, infatti, ospitare un impianto che nessuno vuole sul proprio territorio, anche se questo viene fatto sulla pelle degli abitanti, mentre richiede tutt’altra capacità amministrativa e organizzativa rendersi attraenti per attività ad alto valore aggiunto compatibili ambientalmente, per le quali la concorrenza delle altre regioni è fortissima e più agguerrita”.

Cristina Lodi (Pd) accoglie e sottoscrive il programma di Confartigianato

Genova. In vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, Confartigianato Liguria ha avanzato ai candidati liguri la richiesta di sottoscrivere 12 proposte per creare un ambiente favorevole all’artigianato ed alle micro e piccole imprese. Un settore che, in Italia, conta 4,4 milioni di realtà produttive con 10,9 milioni di addetti, vale a dire il 99,4% del totale delle imprese ed il 63,4% degli occupati.

Tra le tematiche più urgenti l’adozione di una burocrazia più snella e più a misura di microimpresa agli incentivi per la competitività, passando per il Pnrr, la sicurezza energetica, la sostenibilità. E ancora, garanzia di credito, lavoro di qualità e più inclusivo, una nuova fiscalità. E, nello specifico per la nostra regione, una forte attenzione alla microimpresa, al centro del tessuto economico ligure, e un’accelerazione sulle infrastrutture e i collegamenti.

Anche Cristina Lodi, consigliera comunale del Partito Democratico e candidata al Senato alle prossime elezioni politiche, ha firmato questa mattina il documento di Confartigianato. «Condivido e sottoscrivo tutti i 12 punti proposti, in particolar modo quello dedicato alla premialità per l’autoproduzione energetica. Tra il ragionamento sulle infrastrutture rilancio il ruolo e l’importanza dell’aeroporto genovese in un’ottica moderna di trasferimento di merci, a servizio del porto.

Il valore che hanno l’artigianato e le MPI nella nostra Regione è inestimabile: è su queste imprese che la Liguria fonda la propria economia. È importante continuare a privilegiare la scelta di aziende locali e liguri nell’assegnamento dei lavori e valorizzare e migliorare sempre di più la parte di formazione per trasmettere questi valori ai ragazzi e alle ragazze che si avvicinano al mondo del lavoro”.