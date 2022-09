Politiche 2022, la giornata elettorale: povertà, medici e semplificazione amministrativa

Di seguito i comunicati stampa di oggi, mercoledì 7 settembre, in vista delle elezioni politiche fissate per il prossimo 25 settembre.

Movimento 5 stelle Liguria: “Chi aiuterà il cittadino che lunedì ha urlato la sua disperazione del ponte monumentale?”

“A Genova, nel “ricco” nord che pare credere alle sirene della Meloni, agli slogan logori di Salvini, alle frasi fatte dei totiani e alle ricette superate di Letta e Centro in tema di lavoro, inclusione sociale, pari opportunità, salute pubblica, un cittadino genovese, un pescatore di 50 anni, ha urlato tutta la sua disperazione dal Ponte Monumentale perché ha perso il lavoro”. Così, il capogruppo e il consigliere regionale del M5S Liguria, Fabio Tosi e Paolo Ugolini.

“Destre e dem non hanno capito o non vogliono capire che per tanti cittadini il futuro, senza un aiuto concreto come lo è il RdC, fa paura. La disperazione la si tocca con mano solo parlando con loro: ci dicono che non sanno come fare la spesa, pagare le bollette, garantire ai propri figli le stesse opportunità di chi sta bene. Basta parlare solo a chi ce la fa”.

“A tre giorni dalla toccante richiesta di aiuto del nostro concittadino, chi ha in mano le redini di questa città, si sta interrogando? Crede forse la destra che basti sedarlo e ospedalizzarlo? Concretamente, chi lo aiuterà una volta dimesso?”.

“Alla destra ligure che lunedì sera in una trasmissione televisiva ha parlato di formazione e lavoro, puntando il dito contro quelli del “divano”, chiediamo: dove sono tutti i posti di lavoro “rifiutati” dai percettori del reddito? Se è vero (ma non è vero!) che a causa del RdC, gli imprenditori non trovano manodopera, offrano un posto di lavoro al cittadino che lunedì ha urlato la sua disperazione in XX Settembre”.

“Il M5S, a Genova, in Liguria e in Italia, da sempre parla prima di tutto agli ultimi, dimenticati dalla politica che si avvicenda sulle poltrone italiane da decenni e si è alleata, anche nelle segrete stanze, per far cadere l’unico MoVimento capace di mantenere le promesse e di ascoltare i bisogni reali degli italiani”.

Sottosegretario Costa a Genova incontra Ordine provinciale dei edici: “Valorizzare professionisti, sono il bene più prezioso del nostro servizio sanitario nazionale”

“Il personale sanitario è la risorsa più preziosa che abbiamo. Rappresentano il pilastro fondamentale del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Sono il nostro presente e il nostro futuro. Per questo motivo, nel processo di rinnovamento della sanità dobbiamo partire dalla valorizzazione professionale e soprattutto economica di medici, infermieri e operatori sanitari che attraverso la loro missione interpretano il senso più profondo del “prendersi cura” dell’altro”.

E’ quanto dichiara in una nota il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa (Noi Moderati) a seguito dell’incontro, a Genova, con l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Al confronto hanno partecipato, tra gli altri, il presidente Alessandro Bonsignore, il Vice Presidente Federico Pinacci, il Segretario Paolo Cremonesi e il consigliere Giuseppe Modugno.

“Molto è stato fatto in questa direzione dal Governo Draghi – spiega Costa -, penso all’aumento delle borse di studio per gli specializzandi, alla stabilizzazione dei precari covid, al rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei circa 600mila dipendenti della sanità pubblica, all’indennità aggiuntiva per medici e infermieri in prima linea nei Pronto Soccorso. Proprio questa categoria di professionisti merita un’attenzione particolare. Anche in Liguria i reparti di emergenza-urgenza sono sotto pressione a causa della carenza del personale. E’ prioritario dunque far tornare attrattiva la professione aumentando la valorizzazione economica e le tutele nei confronti del comparto vessato da contenziosi giudiziari e soprattutto da violenze e minacce quotidiane”.

“Occorre dunque uno sforzo concreto in più per ridisegnare una sanità che rimetta al centro oltre ai pazienti anche i professionisti. Non possiamo né dobbiamo riconoscere il loro valore solamente durante le emergenze sanitarie. Lo sviluppo della medicina di prossimità e l’accelerazione del processo di digitalizzazione ci permetteranno di rendere il nostro SSN più efficace, equo e rispondente ai bisogni dei cittadini, a prescindere da dove questi risiedono. Senza una sanità forte non esiste sviluppo né crescita per il Paese”, conclude Costa.

Marco Scajola, candidato al Senato per “Noi Moderati”: ” A Roma con l’obiettivo della semplificazione amministrativa”

Marco Scajola, candidato al Senato della Repubblica con “Noi Moderati”, parla di semplificazione amministrativa a livello nazionale. “La mia esperienza amministrativa sia in ambito comunale, sia regionale mi ha fatto comprendere quanto sia importante una semplificazione amministrativa sia per gli Enti sia per i cittadini” afferma Marco Scajola, che prosegue: “Da assessore regionale ho messo in atto una progressiva semplificazione burocratica in vari ambiti, ad esempio con il Piano Casa è stato posto in essere una semplificazione burocratica che ha permesso, non solo di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti, ma anche di generare un volano economico importante. Il mio impegno a Roma sarà quello di proporre una semplificazione amministrativa: iter veloci, regole chiare per Enti e cittadini, che consentano di sviluppare progetti in tempi brevi e che rappresentino uno stimolo per il rilancio della nostra economia.”