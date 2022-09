Politiche 2022, la giornata elettorale: Paita risponde a Letta, Di Maio lancia il ‘Tagliabollette’

Genova. Di seguito i comunicati stampa di oggi, domenica 11 settembre, in vista delle elezioni politiche fissate per il prossimo 25 settembre.

Elezioni: Paita (Iv), su infrastrutture schiaffo di Letta a Genova

“Letta si scaglia contro il modello che ha consentito la ricostruzione del ponte San Giorgio in tempi rapidi. A quanto pare la sonora sconfitta delle amministrative non gli ha insegnato nulla”. Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, a proposito delle parole del segretario del Partito democratico Enrico Letta su Genova.

“Le regole si possono certamente migliorare, ma come si fa a non andare orgogliosi di una scelta che ha consentito a Genova e alla Liguria di rialzarsi a tempi record da una enorme ferita? Cosi il Pd dà un altro schiaffo a Genova. Dopo essersi schierato per un ridimensionamento del progetto della Gronda, spinto dal desiderio di inseguire a ogni costo i 5 stelle, ora anche questo. Noi del Terzo Polo con Calenda vogliamo invece le infrastrutture perché amiamo davvero Genova e la Liguria”, conclude.