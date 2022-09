Politiche 2022, la giornata elettorale: operatori sanitari, Nautico e ospedale agli Erzelli al centro del dibattito in Liguria

Genova. Di seguito i comunicati stampa di oggi, giovedì 22 settembre, relativi alle prossime elezioni politiche in programma domenica 25 settembre.

Massimo Nicolò (Fdi): “C’è un serio problema di carenza di operatori sanitari nelle Rsa che va affrontato. Noi abbiamo delle proposte che porteremo sui tavoli regionali e nazionali”

Il grido di allarme lanciato da Anaste la scorsa settimana non è caduto nel vuoto e il dipartimento di Fratelli d’Italia che si occupa di sanità ha analizzato il problema e portato delle soluzioni a spiegarle è il responsabile ragionale il Prof. Massimo Nicolò, già vicesindaco e assessore alla salute del Comune di Genova, che dichiara: “l’appello fatto da Anaste durante il convegno della scorsa settimana è stato chiaro le RSA, ma possiamo dire tutto il comparto dell’assistenza agli anziani nelle sue varie forme, ha un esigenza di personale infermieristico ed OSS che possa sostituire quello che è stato assorbito dal SSN durante e nel post pandemia. La soluzione a questo problema non si può più rimandare e per questo porteremo delle proposte che possono affrontare e risolvere il problema nelle sedi istituzionali opportune”.

Le proposte di cui parla il professor Nicolò derivano dall’ascolto delle categorie coinvolte e dalla conoscenza che il dipartimento sanità ha della materia per esperienza diretta dei suoi componenti e sono: aumentare il numero di posti per infermieri che ogni anno entrano nella scuola universitaria di infermieristica; derogare dal vincolo della esclusività consentendo agli infermieri assunti in ospedale di poter lavorare al di fuori dell’orario di lavoro in altre strutture sanitarie come le RSA; favorire il tirocinio degli studenti della scuola di infermieristica nell’ambito delle RSA.

“A queste proposte, che porteremo nei tavoli istituzionali opportuni e nelle commissioni sanità di Regione e Parlamento, aggiungiamo che ci faremo parte diligente nei confronti di regione Liguria affinché stanzi finanziamenti adeguati per la formazione di OSS e non soltanto per la formazione complementare in assistenza sanitaria dedicata a chi è già OSS – spiega il professor Massimo Nicolò che prosegue – perché comprendiamo che il problema sia esiziale per la cura e la tutela degli anziani che sono ospiti degli istituti e delle famiglie che chiedono maggiori sicurezze per i loro cari. Va ricordato che durante la crisi sanitaria dovuta al Covid gli ospiti ed il personale delle RSA sono state particolarmente colpiti con restrizioni ancora più severe dovute all’abbattimento di ogni tipo di rischio. Un esempio per tutti è il fatto che gli ospiti delle strutture non abbiano potuto avere contatti con i familiari e con i propri cari per tantissimo tempo”.

OSPEDALE E INGEGNERIA A ERZELLI, SPALLA (M5S): “NUOVO INSEDIAMENTO? MORTE ANNUNCIATA DEL POLICLINICO SAN MARTINO E DEL CENTRO STORICO DI GENOVA”

Genova, 22 settembre 2022 – “Questo nuovo insediamento ospedaliero e di ricerca a Erzelli non è un’architettura ospedaliera appartenente alla nuova cultura della transizione ecologica”.

Lo dichiara il candidato del M5S alle Politiche 2022 Giovanni Spalla, architetto e urbanista, commentando la notizia riportata oggi sia in merito ai fondi, sia al progetto che interessa la collina.

“Il motivo – spiega – è che tale insieme urbanistico è di una bruttezza inaudita, il cui progetto architettonico e paesaggistico è sciatto, inespressivo e funzionalmente peggio di un carcere oscurantista”.

“La distribuzione dei suoi volumi architettonici sono assemblati senza alcun respiro spaziale, emblema di arretratezza architettonica ed ecologica”.

“Infatti, il suo impianto urbanistico è di una banalità tale che sembra un capannone industriale della periferia anni Cinquanta, facendoci dimenticare di essere una tipologia costruttiva della salute e della ricerca, localizzata su un collina/belvedere dalle molteplici vedute su mare e monti”.

“Un nuovo ospedale a Erzelli sarà la morte annunciata dell’Ospedale Policlinico di San Martino, la cui efficienza è da tempo in via di declino e le cui strade d’accesso si sono ridotte a un enorme parcheggio inquinante”.

“Allo stesso modo, l’Università di ingegneria a Erzelli, evento che qui viene di nuovo annunciato come salvifico ma che provocherà lo stacco dalla Scuola Politecnica di Architettura egregiamente sita sulla collina di Sarzano. Ebbene Ingegneria a Erzelli sarà la morte della vita del Centro storico di Genova già in via di spopolamento e abbandono, e l’indebolimento funzionale e culturale del sistema universitario sito nei Palazzi Storici di via Balbi, che ospitano opere d’arte, esempi eccelsi del Barocco genovese”, conclude Spalla.

Ansaldo Energia, Rixi (Lega): Nuovo governo dovrà garantire continuità industriale

Genova, 22 set – “Bisogna garantire la continuità industriale di Ansaldo Energia, caposaldo dell’industria genovese e nazionale. Sarà un dovere per il nuovo governo di centrodestra che si insedierà dopo il 25 settembre. Bisognerà procedere subito con una ricapitalizzazione tramite Cassa Depositi e Prestiti, azionista di maggioranza, per aprire nuovi segmenti industriali e sviluppare la parte innovativa dell’azienda, dai catalizzatori alle batterie di nuova generazione. Inoltre, la grande capacità tecnica di Ansaldo sulle turbine è una risorsa fondamentale per garantire il futuro su una vera transizione energetica tutelando l’occupazione con una pianificazione industriale a lungo termine”. Lo dice in una nota il deputato Edoardo Rixi, segretario Lega in Liguria.

Sottosegretario Costa (Noi Moderati) al 62° Salone Nautico: “Genova e la Liguria tracciano la rotta dell’eccellenza. Nautica è fattore di sviluppo della nostra economia”

“Tornare al Salone Nautico di Genova fa sempre un grande effetto. Parliamo di una manifestazione che dà lustro alla città e alla nostra regione non solo a livello nazionale ed europeo ma soprattutto mondiale. Il Salone non si è mai fermato neanche durante la pandemia. L’anno scorso è stata la prima grande manifestazione nautica internazionale che si è tenuta, grazie anche all’applicazione di rigidi protocolli di sicurezza. Ha rappresentato e rappresenta un modello di successo e speranza che dimostra l’incredibile capacità resiliente di un Paese che sta ripartendo per non fermarsi. La Liguria ha un legame speciale con la nautica, che rappresenta il nostro passato e il nostro futuro. Il grande successo di pubblico e il consistente numero di espositori nazionali e internazionali dimostrano come il Salone nautico rappresenti un punto di riferimento per tutto il settore. Sono orgoglioso, da ligure, che Genova e la Liguria abbiamo l’onore di tracciare la rotta dell’eccellenza, promuovendo made in Italy, innovazione, sostenibilità, ma soprattutto una consapevole ‘cultura del mare’. La collaborazione tra Istituzioni e imprese ha il compito di continuare a far crescere questa manifestazione, che ha tutte le potenzialità per diventare il primo Salone del mondo. La nautica è senza dubbio uno dei fattori di sviluppo della nostra economia”.

Così in una nota il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa (Noi Moderati), a margine della giornata inaugurale del 62° Salone Nautico, a Genova.