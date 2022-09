Politiche 2022, la giornata elettorale: le proposte del Pd contro il caro energia, la lista Toti e i numeri dell’occupazione contro i gufi

Genova. Di seguito i comunicati stampa di oggi, sabato 3 settembre, in vista delle elezioni politiche fissate per il prossimo 25 settembre.

Sabato 3 e domenica 4 settembre i candidati e le candidate della lista PD Italia democratica e progressista con militanti e volontari distribuiranno, nelle maggiori piazze liguri, materiale informativo e le proposte del Partito Democratico contro il carovita e il caro energia.

“1000 piazze per l’Italia” è la campagna di mobilitazione che, a partire dal 3 e 4 settembre, per tre weekend consecutivi, fino alle elezioni, vedrà il PD in piazza con banchetti, iniziative e volantinaggi per illustrare le proposte del Partito Democratico contro il caro vita e il caro energia.

Di seguito luoghi dove avverrà la distribuzione del materiale informativo nel weekend del 3 e 4 settembre

Federazione Genova:

3 settembre Pegli 17.30-22.00

4 settembre Boccadasse 10.00-12.00

4 settembre Via XX settembre 10.00-12.00

4 settembre Quinto 10.00-12.00

4 settembre Rossiglione 10.00-12.00

4 settembre Sant’Olcese 18.30-22.30

Federazione Spezia:

3 settembre Corso Cavour 16.00-18.00

4 settembre Lerici San Terenzo 10.00-12.00

4 settembre Sarzana 20.00-22.30

Federazione Tigullio:

3 settembre Rapallo 9.30-12.00

3 settembre Sestri Levante 9.30-12.30

Federazione Savona:

3 settembre Varazze 10.00-12.00

3 settembre Pietra Ligure 10.00-12.00

3 settembre Savona, Lavagnola 18.30-22.00

Federazione Imperia:

3 settembre Ventimiglia 9.30-12.30

3 settembre Santo Stefano al mare 9.30-12.30

3 settembre Imperia 9.30-12.30

Le proposte del Partito Democratico:

Fissare un tetto nazionale al prezzo dell’elettricità per imprese e utenze domestiche.

Attivare un contratto “luce sociale” per microimprese e famiglie con redditi medi e bassi con un’alta percentuale di fornitura elettrica prodotta da fonti rinnovabili e gratuita.

Raddoppiare il credito d’imposta delle imprese già da giugno 2022 per compensare gli extra-costi di gas ed elettricità da finanziare con la proroga e l’estensione del contributo straordinario sugli extra profitti delle imprese energetiche.

Avviare un piano nazionale di risparmio energetico, incentivando le imprese a investire in un utilizzo più efficiente dell’energia e semplificando le procedure per produrre energia da fonti rinnovabili nel quadro dell’accelerazione della transizione ecologica (punto centrale del programma).

Infine, in sintonia con quanto sta avvenendo in questi giorni, fare pressione a livello UE per l’introduzione di un tetto europeo al prezzo del gas.

ENERGIA. SILVIA GARIBALDI: “SERVE UN PIANO STRATEGICO PER IMPRESE, FAMIGLIE E SCUOLE DEL LEVANTE”

“Non possiamo stare a guardare, serve una risposta immediata e concreta”, interviene così Silvia Garibaldi, candidata alla Camera dei deputati nel collegio 4 Liguria per il Terzo Polo, rispetto alla grave crisi energetica in atto.

“Settembre è il mese cruciale per la svolta sull’energia. Le aziende devono ripartire con le produzioni ma a molte non converrà farlo. Quindi ci troveremo nell’assurda situazione che chi è nato e vive per produrre, avrà convenienza a stare fermo.”

“Le famiglie, invece, si troveranno nel limbo delle case e delle scuole. Nelle case si contrarranno i consumi, il ché banalmente vorrà dire stare al buio e al freddo. Mentre le scuole, che spesso si trovano in edifici inadeguati con enormi sprechi e dispersioni di calore, terranno gli studenti al freddo.”

“Ora e con efficacia immediata, serve un forte e deciso intervento del governo per calmierare i prezzi. Mentre per il futuro abbiamo bisogno di riqualificare gli edifici scolastici, fornire incentivi a privati e aziende per sistemi di efficientamento energetico, e sul lato pubblico serve un chiaro piano di sviluppo della produzione energetica come rigassificatori e nucleare a impatto zero.”

“Il levante ligure è un tessuto in grande dinamismo imprenditoriale, produttivo e famigliare. Non è accettabile che questo territorio venga martoriato dalle bollette di luce e gas. Dobbiamo difendere questa ricchezza e pretendere aiuti chiari.”.

LAVORO, la Lista Toti: “I NUMERI CHE TARPANO LE ALI AI GUFI”

Più occupati e disoccupazione in calo. Ě lo specchio dell’Italia, ma lo è ancor di più della Liguria, dove i dati sono migliori a quelli della media nazionale. Non lo dice qualche comunicato stampa di parte, non è propaganda elettorale. Quelli li lasciamo ai gufi che ogni giorno raccontano una realtà diversa, frutto della loro fantasia e dell’invidia.

Il Bollettino Statistico del mese di agosto con ferma che gli occupati nel primo trimestre 2022 erano più di 584mila, rispetto ai 565mila di un anno prima. Il tasso di occupazione è salito al 62,7% (+2.8%). Il tasso di disoccupazione è sceso dal 10.6% al 9.4%. A livello nazionale il tasso di occupazione è al 58.2%. Come sottolineato anche dal presidente Giovanni Toti, il valore ligure è tornato soprattutto al di sopra dei livelli pre Covid: nel 2019 infatti alla fine del terzo trimestre gli occupati erano pari al 63.2%.

In questi giorni di campagna elettorale parlano in tanti per criticare il buongoverno di “Noi Moderati”. Poi parlano i numeri.