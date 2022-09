Politiche 2022, la giornata elettorale: la visita di Conte accende la polemica sulla Gronda

Genova. Di seguito i comunicati stampa di oggi, lunedì 19 settembre, relativi alle prossime elezioni politiche in programma domenica 25 settembre.

Elezioni: Paita (Iv), Conte a Genova dopo no a Gronda? Ha faccia tosta

“Ci vuole davvero faccia tosta a farsi vedere a Genova dopo aver remato contro la Gronda. Invece di guardare il mare, da Sant’Ilario, avrebbe dovuto guardare il porto e le infrastrutture bloccate per colpa sua. I genovesi non voteranno per questi signori dei No”. Lo scrive Twitter su Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, a proposito della foto pubblicata sempre su Twitter da Giuseppe Conte, in cui lo si vede guardare il mare da Sant’Ilario in compagnia di Beppe Grillo.

M5S REPLICA A TOTI: “IL PRESIDENTE DELLA LIGURIA VIVE NEL PASSATO E SI AGGRAPPA A PROGETTUALITÀ ORMAI SUPERATE”

Genova, 19 settembre 2022 – “Il presidente della Regione Liguria, dall’alto (!) del suo zerovirgola a livello nazionale, ha un bel coraggio! Come il suo sodale Rixi, anche lui oggi ha sproloquiato di Gronda e dichiarato il falso sul “no” del M5S all’indirizzo dell’infrastruttura. Diciamolo una volta per tutte: la Gronda si deve fare? Sì, ma anche un bambino capirebbe che quel progetto va rivisto con gli occhi del presente: quello su cui si sono invece fissati i Toti, i Rixi, le Paita e compagnia cantante (tutte facce della stessa medaglia), è vecchio di 30 anni e nel frattempo il mondo è cambiato. O forse Toti non si è accorto che non siamo più nel secolo scorso… Pensa che la Liguria sia ferma alle esigenze dei primi anni Novanta?”.

“Non solo: nella sua boutade quotidiana, sparata giusto per dar fiato alle trombe nella giornata che ha visto Giuseppe Conte a Genova, in mezzo alla gente per la gente che chiede soluzioni per il quotidiano, Toti racconta fandonie in merito al Terzo Valico e alla Diga. Il presidente della Liguria dimentica, anzi, che se oggi si parla di Diga, lo si fa grazie ai fondi portati in Italia da Conte. Soldi per il Pnrr su cui ora la destra si sta accapigliando per poterli gestire e poterseli spartire”.

“Rammentiamo poi a Toti che grazie a quelli del “no a tutto”, come puerilmente si ostina a definirci, è stato possibile ricostruire il nuovo Ponte sul Polcevera in tempi record. Il tutto grazie a un modello pensato per far fronte a un’emergenza nazionale superando i lacci e lacciuoli della burocrazia. Il tutto, però, senza mai dimenticare la legalità, quella che Toti propose di accantonare con un “via tutto per due anni” (raramente abbiamo assistito a un’uscita più infelice)”.

“Anziché sviare l’attenzione puntando il dito sugli avversari dispensando patenti con la consueta arroganza che lo contraddistingue, Toti dica, oggi, se ha risposte concrete per la Liguria: pensiamo ai lavoratori dell’Ansaldo; pensiamo al riparto del Fondo Sanitario nazionale, che penalizza la Liguria nonostante al Ministero ci sia un suo sodale, già indicato come possibile futuro assessore a quella Sanità che Toti non ha saputo gestire; pensiamo alla salute e alle cure, che in Liguria non sono garantite, visto che per avere determinati esami o prestazioni i cittadini devono aspettare un anno, che però magicamente diventa una settimana per chi ha le tasche robuste e può rivolgersi al privato”.

GRONDA E PNRR, GRILLINI NEL MONDO DELLE FAVOLE

Sembra incredibile, ma i grillini, pur senza volerlo, hanno detto persino una cosa giusta. Sì, è vero, il mondo è cambiato eppure le esigenze della Liguria sono ferme agli anni Novanta. Ovviamente intendevano dire tutta un’altra cosa, ma hanno ragione: purtroppo grazie a lustri di discorsi a vuoto e veti posti prima dalla sinistra, poi anche da loro, la nostra regione sta ancora aspettando un’opera fondamentale come la Gronda.

Oggi Conte e i suoi chiedono di “dimezzare” il tracciato della Gronda, di farne solo un pezzetto. Ma nel frattempo, semmai, il traffico è aumentato. E anche qui diciamo per fortuna, perché abbiamo fatto in modo di impedire che in Liguria il modello pentastellato di decrescita infelice azzerasse anche il turismo, il traffico crocieristico, la movimentazione delle merci. Abbiamo impedito che il ponte San Giorgio venisse ricostruito con il metodo Toninelli, il metodo che prevedeva di “non fare il ponte presto e bene, ma di renderlo un luogo vivibile, un luogo di incontro in cui le persone si ritrovino, possano vivere, giocare, mangiare”. Non osiamo pensare a quante altalene e scivoli pensino di mettere oggi i grillini sulla loro Grondina dimezzata.

In quel loro mondo possono anche continuare a raccontarsi che i soldi del Pnrr sono stati portati da Conte all’Italia. Intanto nelle favole nessuno si mette a tirare fuori il calendario e a ricordare che il Piano venne trasmesso il 30 aprile 2021, due mesi e mezzo dopo che Draghi aveva dato avvio al suo governo, con l’incarico del presidente Mattarella proprio di elaborare in fretta, bene (e senza altalene) quel Pnrr che Conte non era stato in grado di fare e che, con la permanenza del governo giallorosso, avrebbe fatto svanire tutti i soldi per l’Italia.

GRONDA, M5S REPLICA A RIXI: “RIXI SPROLOQUIA DI GRONDA TRASCINATO DALLE PROPRIE AMBIZIONI PERSONALI A SCAPITO DEI REALI BISOGNI DEI CITTADINI”

Genova, 19 settembre 2022 – “La Gronda ferma per volere del M5S? Ma a che gioco sta giocando Rixi? Rammentiamo all’esponente del Carroccio che sui “no” il suo partito è campione in base alla convenienza del momento. Illustrando il programma per le Comunali genovesi del 2012, ad esempio, ebbe a dichiarare che le “priorità” erano le famiglie e non (ripetiamo: non!) “la Gronda e la moschea”. Oggi, invece, torna sulla questione con un approccio diametralmente opposto, dicendo peraltro falsità, e le sue parole confermano quanto sapevamo da tempo: è talmente trascinato dalle proprie ambizioni personali da aver perso contatto con la realtà, anche all’interno dell’elettorato della Lega”.

“Umilmente, ci permettiamo di ricordare a Rixi che se oggi, con i suoi fedelissimi, fosse sceso in piazza, tra la gente, avrebbe compreso che le priorità in questo momento sono altre. E si chiamano, in ordine sparso: caro bollette, assistenza a chi non ce la fa e in particolare alle famiglie con bambini disabili che il centrodestra ligure continua a ignorare nonostante la vuota propaganda, salute, pari opportunità, lavoro e salari dignitosi”.

Stop di Conte a Gronda di Genova, Garibaldi e Piana (Lega): vergogna M5S. Dicono no a tutto e vogliono decrescita (in)felice

“La Gronda di Genova, infrastruttura strategica e vitale per la Liguria e il nostro Paese, per Giuseppe Conte non s’ha da fare. E’ una vergogna che il M5S dica ‘no’ a tutto e voglia rinviare ulteriormente l’avvio dei lavori dell’opera, che è necessaria per i genovesi e lo sviluppo della nostra regione. Inoltre, bisogna realizzare il Tunnel della Fontanabuona, che è un’opera importante per dare un inizio anche alla Gronda di levante. La Lega non permetterà la decrescita (in)felice del territorio. La Gronda di Genova si deve realizzare nel più breve tempo possibile. Se i lavori non si sono ancora iniziati è a causa dell’assurda scelta di bloccare l’opera proprio da parte del Governo Conte bis (Pd e M5s) e dal ministro Enrico Giovannini. Una scelta puramente ideologica fatta sulla pelle dei genovesi e dei liguri”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Sandro Garibaldi (vice capogruppo) e Alessio Piana (presidente della III commissione Attività produttive).

Elezioni, Campomenosi (Lega) a Conte, basta no che bloccano Italia, infrastrutture vitali per Liguria*

_Modello Genova un esempio in Italia e nel mondo, Gronda e altre opere sono priorità_

Genova, 19 set – “Per anni il partito del No, che ha nel M5s di Giuseppe Conte la massima rappresentazione, ha bloccato lo sviluppo e la crescita dell’Italia opponendosi a opere fondamentali per i territori. Non contenti dei danni arrecati agli italiani con questa politica, oggi Conte e i grillini perseverano e si oppongono alla Gronda, un’opera che i genovesi e i liguri tutti attendono da decenni, necessaria per contribuire a risolvere le criticità infrastrutturali della nostra terra, rallentata e al momento bloccata proprio dallo stesso Conte nel suo governo da alleato del Pd. Nessuna lezione dal partito di Toninelli e dei banchi a rotelle. Per la Lega l’attenzione alle grandi opere come volano di crescita e sviluppo è una priorità, in Italia e in Ue; da componente della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo ho fatto richiesta per portare in visita una delegazione ufficiale di eurodeputati per verificare il completamento del corridoio Rotterdam-Genova e comprendere i progetti e la visione dellla Regione e della città che, con il ‘modello Genova’ è stata esempio di efficienza e sburocratizzazione per tutto il Paese e per l’Europa intera. Se la Liguria vuole guardare al futuro ed essere meglio connessa con il resto del Paese e con l’Europa, c’è assoluto bisogno di opere chiave come Gronda, Terzo Valico e sviluppo dell’alta velocità, sostenute a gran voce dal centrodestra e boicottate da chi guarda al passato”.

Così in una nota Marco Campomenosi, europarlamentare ligure della Lega, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, componente della commissione Trasporti.

Gli impegni elettorali della settimana di Daniele Montebello

Sarà una settimana ricca di impegni quella che Daniele Montebello, candidato alla Camera nel collegio uninominale La Spezia – Tigullio per la colazione di centrosinistra (PD – Articolo 1 / +Europa / Sinistra Italiana e Verdi / Impegno Civico), si prepara ad affrontare. L’ultimo rush di questa campagna elettorale breve ma costellata di incontri, comincia oggi alle 14.30 in Confartigianato dove Montebello incontrerà le piccole e medie imprese dell’artigianato locale, accogliendone istanze e bisogni. Martedì 20 settembre il tour elettorale continua nei borghi di Bolano alle 9.30 e di Arcola alle 11.00. Alle 18.00 Montebello, sempre nella giornata di martedì, raggiungerà poi Monterosso per partecipare a un incontro sul delicato tema della sanità ligure organizzato da PD La Spezia, mentre alle 21.00 al Castello di Riomaggiore, prenderà parte alla conferenza pubblica dal titolo “Un piano strategico per il Turismo e la sostenibilità”.

ITALIA SOVRANA E POPOLARE, il comizio

Domani martedì 20 settembre h 18, in piazza Matteotti, presentazione dei candidati liguri di Italia Sovrana e Popolare e comizio di Giorgio Bianchi, fotoreporter e candidato alla Camera.

Elezioni, Toti a Conte: “Sport che ti riesce meglio è dire ‘No’. Gronda di Genova ne è esempio”

“Conte oggi a Genova al mercato di piazza Palermo ha praticato uno degli sport in cui riesce meglio: dire NO! Alla Gronda in questo caso. Se fosse per i Cinque Stelle non avremmo il Terzo Valico in costruzione, il cantiere della Diga non si aprirebbe e la Gronda non partirebbe mai. Il M5S ha un programma che ormai assomiglia a quello di Cetto La Qualunque: NO a tutto quello che serve al Paese, SÌ a quello che aumenta il debito e le tasse dei cittadini, dal reddito di cittadinanza al salario minimo. Dopo aver distrutto l’Italia negli ultimi 5 anni, era difficile trovare una ricetta peggiore… ma evidentemente non impossibile!”. Così il presidente della Liguria ed esponente di Noi Moderati, Giovanni Toti.

Infrastrutture, Rixi a M5S: Gronda ferma per grillini, sulla pelle dei liguri

Genova, 19 set – “Se la Gronda è ferma dobbiamo ringraziare il M5S che ha già dimostrato ampiamente una visione disastrosa del futuro del Paese: dire no a tutto quello che rappresenta progresso perseguendo la decrescita (in)felice. Se i politici grillini girassero meno in auto blu capirebbero meglio cosa subiscono i liguri ogni giorno. I lavori non sono ancora partiti a causa dello stop imposto dal governo Conte bis (Pd+M5s) e dal ministro Giovannini che, per non stizzire i grillini, non ha firmato l’apertura dei cantieri. Basterebbe una firma sul dossier che prende polvere sul tavolo del ministro, ma loro preferiscono bloccare tutto sulla pelle dei liguri. Il 25 settembre mandiamoli a casa!”.

Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, già viceministro al Mit.

Bagnasco dice no a un confronto pubblico con Montebello: “Un’importante occasione di democrazia mancata”

L’invito a un confronto pubblico rivolto nei giorni scorsi da Daniele Montebello, candidato alla Camera per il centrosinistra nel collegio La Spezia-Tigullio, a Roberto Bagnasco, candidato di Forza Italia nello stesso collegio, non ha ottenuto l’esito sperato. Il candidato del centrodestra ha infatti declinato l’invito a causa di “un’agenda elettorale che prevede altri impegni”.

Marco Scajola, capolista al Senato per Noi Moderati:”Importante portare le istanze dei lavoratori frontalieri a Roma” Marco Scajola, capolista al Senato per Noi Moderati, parla dell’importanza di portare le istanze dei lavoratori frontalieri a Roma. “Modello Liguria vuol dire anche attenzione per i lavoratori frontalieri. Infatti, dal 2015 abbiamo istituito un assessorato dedicato a questa categoria di lavoratori e nell’ultimo anno abbiamo creato una Consulta Regionale ad hoc, a cui partecipano le varie parti sociali,” afferma Marco Scajola, che prosegue:” Come Noi Moderati vogliamo portare questo modello a Roma. I lavoratori frontalieri, infatti, ogni giorno affrontano molte difficoltà, che come assessore Delegato ai Rapporti con i Lavoratori Transfrontalieri, conosco bene e che ritengo fondamentale vengano prese in considerazione dal Governo. Il mio obiettivo è quello di portare a Roma l’esperienza maturata in questi anni e dare voce alle istanze dei frontalieri a Roma, con immutato impegno, mantenendo un contatto diretto con la categoria, in un ottica di confronto costante e costruttivo.”

Elezioni, Cassinelli e Muzio (FI) ringraziano il sindaco Bucci per il sostegno

“Desideriamo ringraziare pubblicamente il sindaco di Genova Marco Bucci per il sostegno alla nostra candidatura alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Come ha sottolineato il sindaco, veder rappresentate le istanze di Genova e della Liguria nel prossimo Parlamento è un elemento di fondamentale importanza per presente ed il futuro del nostro territorio. Da parte nostra garantiamo il massimo impegno personale e quello di Forza Italia per fare sì che i progetti, le attese e i problemi della nostra città e della nostra regione possano trovare adeguate risposte nella prossima legislatura”. È quanto hanno dichiarato in una nota Roberto Cassinelli e Claudio Muzio, candidati di Forza Italia rispettivamente alla Camera e al Senato, al termine di una manifestazione elettorale svoltasi a Genova, a cui è intervenuto il sindaco Marco Bucci.