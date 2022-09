Politiche 2022, la giornata elettorale: gazebo, incontri sul territorio e caro bollette

Genova. Di seguito i comunicati stampa di oggi, venerdì 9 settembre, in vista delle elezioni politiche fissate per il prossimo 25 settembre.

LEGA, 64 GAZEBO IN LIGURIA. GLI APPUNTAMENTI A IMPERIA E VENTIMIGLIA DI SABATO A PRELUDIO DELLA LEGA FEST DI GENOVA

Ventimiglia, 9 sett- Domani, sabato 10 settembre dalle 9 alle 13, il gazebo della Lega a Ventimiglia sarà in via Roma, angolo via Repubblica, per offrire un ulteriore punto di incontro con i cittadini. Saranno presenti i candidati Alessandro Piana e Flavio di Muro insieme al consigliere regionale Mabel Riolfo. Gazebo Lega anche a Imperia sabato 10 settembre dalle 9 alle 12.30 in piazza San Giovanni, ma è a Genova l’appuntamento più atteso per “Liguria Fest” con Matteo Salvini al Porto Antico – Piazza delle Feste a partire dalle ore 17 con comizio finale alle ore 20. “La Lega – commentano Piana e Di Muro- organizza da Ponente a Levante 64 gazebo in Liguria per rappresentare al meglio il territorio. Un numero destinato ad aumentare vista la grande disponibilità dei militanti. Continuiamo a restare fedeli ai valori della Lega di lavorare con e per la gente, perché tutti hanno diritto alla piena realizzazione di sé e delle proprie aspettative di vita all’interno della società. Per questo i nostri gazebo, oltre a presentare le proposte di governo della Lega in vista delle politiche del 25 settembre, sono un punto inclusivo, di ascolto. Il primo obiettivo è il benessere degli italiani. Vogliamo ripartire da qui, dalle battaglie storiche della Lega come il contrasto all’immigrazione irregolare, l’attuazione della riforma sull’autonomia differenziata, la tutela della sicurezza, il diritto alla pensione, la difesa dei lavoratori autonomi e poi l’estensione della Flat Tax e una nuova Pace fiscale. Non vogliamo un’Italia che pensa corto e agisce lentamente, ma un Paese che pensa lungo e agisce velocemente”.

ITALIA SOVRANA E POPOLARE PRESENTA I CANDIDATI

Sabato 10 settembre h 12, presso il CAP di via Albertazzi 3r., presentazione alla stampa dei candidati liguri, alla Camera e al Senato, della lista Italia Sovrana e Popolare (ISP). In rappresentanza della segreteria nazionale, sarà presente l’avvocato Antonio Ingroia.

MARCO SCAJOLA (NOI MODERATI): INCONTRI SUL TERRITORIO PER ASCOLTARE LE ISTANZE LIGURI E PORTARLE A ROMA

Marco Scajola, candidato al Senato con Noi Moderati, sta svolgendo “un’intesa attività di ascolto in tutto il territorio ligure, per comprendere le istanze dei liguri e portarle a Roma. Un’agenda intensa, che va dal Ponente al Levante, dalla costa all’entroterra”.

“L’ascolto dei cittadini e degli amministratori è una parte importante del mio ruolo di politico e di amministratore. Il confronto continuo è per me un arricchimento e la voce e le idee di chi vive il territorio ogni giorno sono sempre fonte di ispirazione e tematiche su cui riflettere. Una costante da quando ero consigliere comunale, poi vicesindaco ad Imperia e, a seguire, nella mia attività in Regione”, afferma Marco Scajola, che prosegue: “In questa campagna elettorale breve, ma intensa, voglio confrontarmi con i liguri sulle principali tematiche che devono essere portate all’attenzione a Roma. Ieri sera, ad esempio il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, ha organizzato un incontro molto interessante con gli amministratori dell’estremo Ponente ligure, dal quale sono merse delle criticità da risolvere e dei punti di forza da valorizzare, dei quali mi farò portavoce a Roma.”

Il sindaco Armando Biasi commenta:” Il nostro è un territorio che troppo spesso è stato ascoltato durante le campagne elettorali, ma poi, abbandonato dai nostri rappresentanti una volta eletti. Votare Marco Scajola è un voto utile al nostro territorio, perché lui è sempre disponibile, sono certo che una volta che sarà eletto sarà un riferimento importante per il nostro territorio, come lo è ora in Regione”.

ENERGIA, PASTORINO (LEU): “CONTRO CARO BOLLETTE MISURE STRAORDINARIE COME IN PANDEMIA”

“Contro il caro energia bisogna provvedere con un intervento tempestivo, quindi con l’approvazione in Parlamento del decreto Aiuti bis e con il via libera a un nuovo decreto del governo per rispondere alle esigenze delle attività produttive e delle famiglie. Ma, parlando con le persone durante gli incontri di campagna elettorale, di fronte a questo scenario è necessario adottare un meccanismo simile a quello della pandemia, con un sistema indennizzi calcolato in base ai danni economici provocati dall’impennata dei prezzi di elettricità e gas per famiglie e cittadini. Bisogna prevedere, dunque, dei ristori tenendo conto della differenza con le bollette dello scorso anno, prevedendo un incremento dei prelievi sugli extraprofitti. Il metodo è già stato sperimentato, occorre solo metterlo a punto per un’emergenza di tipo diverso, ma altrettanto impattante”. Lo dichiara il deputato uscente, Luca Pastorino, candidato per il centrosinistra nel collegio uninominale 3 in Liguria.