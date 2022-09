Politiche 2022, la giornata elettorale: fondi europei e commissioni saltate

Genova. Di seguito i comunicati stampa di oggi, mercoledì 21 settembre, relativi alle prossime elezioni politiche in programma domenica 25 settembre.

Aree protette, Piana (Lega): «Il rilancio in Liguria parte dalla biodiversità e dallo sviluppo sostenibile»

Adesione completa ai sei punti programmatici indicati da Federparchi per promuovere l’inestimabile valore delle aree naturali protette proiettandoci verso gli obiettivi ancora più ambiziosi del 2023, in cui l’Europa chiede all’Italia di arrivare al 30% della superficie protetta. La Liguria lavora da tempo sulla sostenibilità ambientale, sull’outdoor, sul rafforzamento del versante green e sulla difesa degli habitat naturali per contribuire a limitare i cambiamenti climatici e presidiare il territorio, promuovendo una cultura condivisa. Così, oltre a favorire come Assessorato un’ agricoltura sempre più attenta e sostenibile, ci affianchiamo ancora una volta a Federparchi per il rilancio della biodiversità e dei parchi che non conoscono confini né differenze amministrative, ma solo il linguaggio virtuoso di una gestione efficace, con scelte di finanziamento mirate e con una ottimizzazione dell’uso del personale dove mancano professionisti e specializzati, punto su cui negli ultimi mesi stiamo intensificando gli sforzi. Occorre ripartire proprio dalle competenze e dal capitale umano per ridare ai parchi il ruolo di vero motore della Liguria”. Lo dice il vice presidente della Regione Liguria con delega ai Parchi Alessandro Piana in risposta alla lettera aperta ai partiti di Federparchi per stimolare una gestione sempre più efficace del patrimonio naturale tutelato.

Sempre da Piana: “Allevamento, altri 195mila euro dal Mipaaf”.

Genova, 21 sett – Approvata in Giunta regionale, su proposta del vice presidente con delega all’Allevamento Alessandro Piana, la concessione di circa 195mila euro di contributi per l’annualità 2022 a favore degli allevatori liguri. Il soggetto beneficiario del programma è l’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte che svolge attività in Liguria ed è responsabile del programma di miglioramento genetico del bestiame.

“Un passo avanti importante l’arrivo dei fondi del MIPAAF dopo i 50mila euro di contributi regionali già stanziati nei mesi scorsi – spiega l’assessore Piana –. E’ un programma molto impegnativo, del valore di circa 250.000 euro: le attività sono svolte negli allevamenti di bovini da latte, da carne e di ovicaprini, e si rivelano decisive per coadiuvare gli allevatori nella gestione della propria azienda riguardando ad esempio il quantitativo di latte prodotto, l’interparto, la qualità del latte (grasso e proteine), gli accrescimenti ponderali dei capi, la facilità di parto e la genealogia degli animali. Sono inoltre elementi necessari al sistema informatico di registrazione della produttività degli animali allevati in Liguria nelle varie razze”. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito www.agriligurianet.it.

COMMISSIONE III-IV, PIRONDINI (M5S): “SCONVOCANO COMMISSIONE PER AUDIRE GESTORI PISCINE, IN DIFFICOLTÀ. IL RISCHIO È UN AUMENTO SENSIBILE DELLE RETTE PER I BAMBINI”

Genova, 21 settembre 2022 – “Perché è saltata la Commissione consiliare congiunta III e IV per audire i gestori di impianti sportivi, convocati per un confronto sul futuro dello sport in questa città? Pare sia stato Bucci a non voler rispettare un appuntamento calendarizzato da settimane: il sindaco dia spiegazioni plausibili. Al netto delle giustificazioni, dicano anche, tanto il sindaco quanto i suoi assessori, se sono consapevoli che il momento è drammatico e che corriamo il rischio di vedere piscine e impianti sportivi chiusi causa crisi e caro bollette. Questa è l’ennesima vergogna di una Giunta che dimostra ancora una volta di non avere a cuore i servizi per i cittadini e chi li eroga”. Così, il capogruppo e candidato del M5S al Senato Luca Pirondini.

REGIONE LIGURIA, GIOVANNI TOTI E MARCO SCAJOLA:”OLTRE 4,6 MILIONI DI EURO PER 43 COMUNI NELLA PROVINCIA DI GENOVA, FONDI PER AIUTARE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ A PAGARE L’AFFITTO”

Più di dieci milioni di euro per aiutare le persone in difficoltà a pagare l’affitto, esattamente 10.689.396,35 di euro. La Regione Liguria ha aumentato, rispetto allo scorso anno, di circa un milione di euro l’impegno economico a favore delle famiglie alle prese con la crisi economica: i nuovi finanziamenti sono stati assegnati ai 138 Comuni liguri che hanno fatto richiesta di fondi e sono stati suddivisi in base al fabbisogno comunicato dagli stessi. In totale sono pervenute 10.495 domande. In provincia di Genova sono state erogati 4,6 milioni di euro a 43 Comuni per far fronte a 4.098 domande pervenute; nella provincia di Imperia 1,7 milioni di euro destinati a 30 Comuni per far fronte a più di 1675 domande; nella provincia della Spezia oltre 1,7 milioni di euro per oltre 1924 domande presentate da 20 Comuni, infine, in provincia di Savona vengono erogati oltre 2,6 milioni di euro a 45 Comuni per circa 2798 domande. “In un momento complesso come quello che stiamo vivendo, è fondamentale supportare le famiglie che hanno subito una contrazione del reddito a causa della pandemia e dell’aumento dei costi delle bollette determinati dal conflitto Russia-Ucraina. Il fondo affitti è un aiuto concreto per persone che stanno affrontando un momento di difficoltà a mantenere la propria abitazione ed è un atto di civiltà”, affermano il Presidente Giovanni Toti e l’assessore regionale all’Edilizia Sociale Marco Scajola, che concludono: “Lavoriamo quotidianamente per sostenere e supportare i cittadini, in particolare per un diritto fondamentale quale quello di abitazione”

Nella provincia di Genova la ripartizione è la seguente:

