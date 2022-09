Politiche 2022, la giornata elettorale: focus su modello Genova e caro energia

Genova. Di seguito i comunicati stampa di oggi, venerdì 10 settembre, in vista delle elezioni politiche fissate per il prossimo 25 settembre.

Diga, Rixi (Lega): “Chi oggi osanna Bucci ieri ha votato contro il modello Genova”

“La nuova Diga foranea di Genova è – e resta – una tra le opere-simbolo del Pnrr. Chi esulta per eventuali ritardi di fatto rema contro Genova e contro lo sviluppo dell’intera economia del Nord Ovest. D’altronde la sinistra ha già dimostrato ampiamente di essere lontana dagli interessi dei genovesi quando il Partito Democratico è stato l’unico partito in Parlamento ad aver votato contro il Decreto Genova. Quando la città ferita dal crollo del Ponte Morandi ha chiesto aiuto, soltanto il Pd si è voltato dall’altra parte. Senza dimenticare i renziani ‘illuminati sulla via di Damasco’, oggi in Azione, che hanno votato contro Genova: osannano il decreto e il sindaco Bucci per mera convenienza elettorale poi impediscono di usare il Modello Genova come strada maestra per tutte le opere pubbliche del Paese. Dopo i disastri dei ministri Paola De Micheli – che negava le code in autostrada – e Giovannini ci tocca pure sentire chi gioisce per i ritardi della nuova Diga e chi cerca di cancellare il recente passato in cui ha ignorato la richiesta d’aiuto di Genova e dei suoi cittadini”. Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, ex viceministro al Mit e responsabile dipartimento Infrastrutture della Lega.

Energia, Toti (Noi Moderati): “Mentre famiglie e imprese sono sempre più in difficoltà sento proposte troppo stravaganti”

“Torno sulle bollette del gas e della luce perché, mentre le famiglie e le imprese non possono più aspettare, sento proposte più o meno stravaganti e trattative europee che vanno fuori strada a ogni curva. C’è un percorso segnato e semplice, che abbiamo già usato per il Covid. Cerco di spiegarlo semplicemente: l’Europa nel luglio scorso ha già permesso il regime di aiuti “Temporary Framework”, che autorizza i Paesi membri a derogare al divieto di aiuti di Stato alle imprese. Pertanto potremmo, senza violare norme, risarcire parzialmente le maxi-bollette ricevute dalle aziende. In tal senso lo Stato potrebbe utilizzare i Fondi di Sviluppo e Coesione, che sono fondi nazionali, senza bisogno di autorizzazione da Bruxelles. Basta il via libera dell’Agenzia di Coesione”. Lo scrive su Facebook Giovanni Toti di Noi Moderati.

“Nella prossima riunione in Europa invece il nostro Governo dovrebbe chiedere con forza che possano essere utilizzati per risarcire le imprese anche i Fondi Europei Por-Fesr e Fse, soldi dedicati alle aziende per il tramite delle Regioni. Nell’epoca Covid una direttiva della Von Der Leyen autorizzò le Regioni italiane a usare quei fondi per ristorare le aziende. Oggi invece l’Europa esclude questa possibilità. Eppure si tratta di 75 miliardi di euro per l’Italia nei prossimi cinque anni. Non serve utilizzarli tutti ma una parte potrebbe essere impiegata per risarcire nell’immediato le imprese. Sono soldi già stanziati, che non producono nuovo debito. Ottenere l’autorizzazione dall’Europa sarebbe molto più facile e meno rischioso di altre opzioni sul tavolo oggi. Invito tutti i leader politici a piantarla con gli slogan e le semplificazioni e a unirsi a noi affinché il Governo porti questa proposta al prossimo Consiglio Europeo”.

Rixi (Lega): Letta contro Modello Genova? Con regole Pd opere Pnrr non si faranno mai

“Ogni campagna elettorale Enrico Letta a Genova ribadisce che lui è contro il Modello Genova. Ma i genovesi lo sanno che il Pd gli ha voltato le spalle nel momento del bisogno, e ora volta le spalle ai territori che hanno necessità di infrastrutture sicure e fatte a regola d’arte in tempi brevi. Letta si faccia un giro sotto il Ponte San Giorgio per capire cosa sia il Modello Genova che non è altro che l’applicazione delle regole europee, tanto sbandierate da certa sinistra e mai applicate. Abbiamo un modello che funziona. Non è un caso se a Genova abbiamo fatto una grande opera in poco più di un anno, di fronte a un Paese che non riesce neppure ad aprire i suoi cantieri. Le opere del Pnrr con le regole del Pd non si faranno mai”. Lo ha detto il deputato della Lega Edoardo Rixi, ex viceministro al Mit, a margine del suo intervento a Formello in occasione del focus su Enti locali e Pnrr ‘Progetti per la valorizzazione dei territori’ organizzato dall’Associazione Itaca 2.0.