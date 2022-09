Politiche 2022, la giornata elettorale: dal reddito di cittadinanza ai successi dell’export ligure

Di seguito i comunicati stampa di oggi, martedì 6 settembre, in vista delle elezioni politiche fissate per il prossimo 25 settembre.

DI MAIO: “GRAZIE AL PATTO PER L’EXPORT IN LIGURIA VALORE ESPORTAZIONI AUMENTATO DEL 48%”

Roma, 6 settembre – “Sono davvero orgoglioso dei dati record che arrivano dai dati sulle esportazioni della Liguria, dove siamo passati dai 7 miliardi di euro del 2020 agli oltre 7,8 miliardi di euro del 2021, con un incremento del 10,8%. L’export ligure rappresenta una fetta importante dei 516 miliardi di valore complessivo nazionale del 2021, anno in cui si è registrato il record assoluto. Le aziende liguri hanno incrementato le esportazioni anche nel primo trimestre di quest’anno, con un +48,3% molto confortante. Segno che il Patto per l’Export, una strategia innovativa che ho fortemente voluto per rilanciare il Made in Italy nel mondo durante la pandemia, sta dando i suoi frutti”.

“In questa fase resa ancor più complicata dal forte rincaro dei costi energetici, il nostro obiettivo è continuare a sostenere gli ottimi risultati ottenuti dalle imprese. In attesa di spuntare a livello europeo il tetto massimo al prezzo del gas, noi di Impegno Civico abbiamo assunto l’impegno di approvare un decreto Taglia Bollette appena insediato il nuovo governo. Abbasseremo le bollette dell’80%, almeno fino a fine anno, a tutti gli esercizi commerciali e a tutte le aziende, grandi e piccole. L’alternativa è far sprofondare altre 120.000 imprese – con le conseguenze che tutti noi possiamo immaginare – e bloccare il meccanismo virtuoso innescato con il Patto per l’Export”.

“Con questo prezioso strumento abbiamo sperimentato con successo un metodo di lavoro che non solo funziona, ma fa bene a tutto il Sistema Italia e vogliamo estendere ad altri settori, soprattutto pensando alle sfide che ci attendono per attuare gli investimenti del Pnrr. Il Patto per l’Export è, a tutti gli effetti, un volàno per l’economia del Paese, una ragione in più per continuare a far sentire lo Stato accanto agli imprenditori liguri in questa fase complicatissima, anche aiutando chi finora esportava in Russia a trovare nuovi sbocchi di mercato in altri Paesi. Da parte nostra, come Impegno Civico, continueremo lungo la strada tracciata con concretezza e responsabilità. Per noi parlano i fatti: la propaganda la lasciamo a chi non ha risultati tangibili da raccontare”.

Il punto di Pasquale Nesticò, Senato nella Circoscrizione Nord e Centro America Partito Democratico

Il Terzo settore e lo stipendio per dare aiuto ai bisognosi

L’importanza del Terzo settore in Italia e all’estero lo abbiamo avvertito in tempi di COVID-19, con il mondo dell’associazionismo che per primo è intervenuto a sostegno delle popolazioni colpite. Terzo settore che è di vitale tanto che il dottor Pasquale Nesticò, candidato al Senato nel Partito Democratico, ripartizione America Settentrionale e Centrale, ha deciso di inserirlo tra gli obiettivi primari all’interno del proprio programma. Forte, di un’esperienza pregressa nell’associazionismo, che arriva da quanto ancora vive nella sua Calabria, Pasquale Nesticò, se sarà eletto ha espresso il desiderio di donare all’associazionismo, onde aiutare i giovani, poveri e bisognosi, il compenso da Senatore, tolte le spese. Un gesto di amore verso chi andrebbe protetto ed aiutato, poiché in questo periodo storico si ha bisogno di investire sul sociale anche con delle politiche mirate. La vicinanza ai più deboli e alle associazioni, nel dottor Pasquale Nesticò è continuata anche dopo l’emigrazione negli Stati Uniti, tanto da costituire nella città di Philadelphia nel 1984 il comitato per organizzare i festeggiamenti in onore di San Marziale, patrono di Isca sullo Ionio nella provincia di Catanzaro e poi nel 1987 la costituzione della Filitalia International che oggi conta 25 sedi in tutto il mondo, la cui missione è lingua, cultura e SERVIZIO agli ALTRI. Grazie alla Filitalia tanti studenti possono permettersi di studiare, accedendo alla borsa di studio annuale. Un aiuto concreto che oggi è molto apprezzato in tutte le nazioni dove sono presenti le sedi della Filitalia. Una creatura, quella che il candidato del Pd nella ripartizione America Settentrionale e Centrale Pasquale Nesticò, ha creato e sta curando con un lavoro di squadra produttivo, consapevole delle proprie origini. Un lavoro, verso l’associazionismo, che assume un valore molto importante, poiché portato avanti da chi nella vita con sacrifici è riuscito ad avere tutto.

“Il Terzo settore deve essere supportato, anche perché lavorano a stretto contatto con il popolo e con chi ha bisogno. In Italia e nel mondo ci sono tante persone che ha volte vogliono anche una semplice parola di conforto. Serve più contatto umano e sociale e per questo, se sarò eletto Senatore, devolverò il mio compenso, tolte le spese, a queste categorie. Aiutare gli altri è la cosa più bella che un essere umano possa fare, in qualsiasi momento e in qualsiasi campo lavorativo. In questi mesi difficili abbiamo capito l’importanza delle associazioni, quanto siano aumentati i poveri. Penso che la politica deve fare qualcosa d’importante in merito, ma per questo bisogna vivere ogni giorno a stretto contatto con le persone. Sappiamo come fare ed abbiamo tutti i mezzi per risolvere e aiutare gli altri”.

Liguria, Lega, interverremo subito contro caro gasolio. Nostro programma a tutela pescatori liguri

Roma. “La pesca e l’acquacoltura italiane, che già soffrono da più di 10 anni per i regolamenti della Comunità Europea, sono piegate dal caro gasolio. È necessario un intervento immediato per arginare questa emergenza, in aggiunta a quello che grazie alla Lega si è già riusciti a portare a casa, come il credito d’imposta fino al terzo trimestre. Per noi è prioritaria la difesa di un comparto fondamentale per l’economia Italiana, il 2,9% del valore aggiunto del settore primario in Italia. Basti pensare, solo nella nostra regione, a Genova, Sestri Levante, Savona, Santa Margherita Ligure, La Spezia, per citarne alcune. È ormai evidente la necessità di un ministero efficiente per la sburocratizzazione degli iter amministrativi, con progetti a lungo termine. La modifica dei regolamenti europei è primaria nella tabella di marcia. Il pescato italiano deve essere valorizzato contro una concorrenza sleale del prodotto estero, spesso di bassa qualità e dubbia freschezza. Servono incentivi per ammodernare la nostra marineria con programma di demolizione che prediliga le vecchie imbarcazioni. Vanno rimodulati i canoni demaniali marittimi contro l’attuale tassa, voluta da Pd e M5S, aumentata del 700% rispetto alla precedente. La Pesca è l’anima dell’Italia e la Lega la tutelerà in ogni modo”. Lo dicono in una nota i deputati della Lega Edoardo Rixi, coordinatore Lega in Liguria, e Lorenzo Viviani, responsabile nazionale dipartimento Pesca.

Reddito di cittadinanza, Gagliardi (Noi Moderati): “Si usino le risorse per la formazione professionale, per favorire l’inserimento lavorativo”

“In questo momento di crisi economica e sociale è indispensabile accedere e impiegare tutte le risorse immediatamente disponibili per ridare slancio al nostro tessuto economico e produttivo e, allo stesso tempo, aiutare i cittadini in difficoltà. Una misura da rivedere, come abbiamo sempre sostenuto, è il reddito di cittadinanza. Ha dato sostegno a chi ne aveva bisogno, ma ha anche creato un cuscinetto comodo per dormire sul divano per chi non aveva tanta voglia di andare a lavorare”. Così la candidata al Senato della Repubblica Manuela Gagliardi, per la lista Noi Moderati, commenta la possibilità di rivedere il reddito di cittadinanza.

“In occasione dell’esame del decreto Aiuti, nel mese di luglio, è stato approvato un emendamento a mia firma in base al quale il reddito sarà concesso solo a chi ha vere difficoltà a trovare lavoro – prosegue – Fra le condizioni che possono costare la perdita del beneficio è stato infatti incluso anche il “no” a un’offerta congrua, a chiamata diretta da un datore di lavoro privato. Si può fare però ancora qualcosa in più per rendere davvero efficiente questo strumento: trasformare i fondi destinati al sussidio in risorse per la formazione professionale, come sostiene il presidente Toti, instaurando un rapporto sempre più stretto con il mondo produttivo”.

“Bisogna pensare a interventi rapidi e concreti che incentivino l’inserimento nel mondo del lavoro, non meri sostegni fini a sé stessi, altrimenti creeremo nei nostri giovani la dipendenza da “sussidio” invece che quella da lavoro e non si riuscirà a rilanciare l’economia del nostro paese, che troppo spesso ormai deve attingere a manodopera che arriva dall’estero”, conclude Gagliardi.

Il Terzo Polo apre la sua campagna elettorale nel Tigullio. Garibaldi: “La nostra è l’unica proposta concreta per l’Italia e per la Liguria”

“Il Terzo Polo rappresenta l’unica proposta concreta per l’Italia e la Liguria” – Silvia Garibaldi, candidata indipendente per il Terzo Polo nel collegio 4 della Liguria alla Camera dei deputati, apre così l’evento di presentazione della campagna elettorale “l’Italia Sul Serio”.

Durante l’evento di lancio della campagna elettorale del Terzo Polo nel Tigullio, tenutosi questo pomeriggio al Gran Caffè Defilla di Chiavari, Garibaldi ha snocciolato i temi del suo programma per il territorio. “Il Levante ligure ha bisogno di interventi precisi e tempestivi. Le parole d’ordine sono: sanità accessibile e rapida; sostegno alle famiglie e alle persone più fragili; lavoro e impresa per i giovani; infrastrutture adeguate in tutta la regione. Si tratta di temi interconnessi fra loro, per questo il nostro non solo è un programma, ma un vero e proprio piano di sviluppo per la Liguria e l’Italia.”

“Per la sanità serve un riordino generale e radicale dell’assistenza territoriale. Non è possibile che un anziano o una neomamma debbano partire da una vallata e fare decine di chilometri per una semplice visita specialistica. I grandi ospedali non bastano. Servono punti ambulatoriali e di prima assistenza nel territorio, coinvolgendo di più la rete dei medici di famiglia. Inoltre, è indispensabile ridurre i tempi di attesa delle prestazioni che si sono allungati a dismisura. Non si può attendere un anno per una tac.”

“Una chiara assistenza va data anche alle persone più fragili e alle loro famiglie. Alle prime va garantita un’indipendenza giusta e indispensabile, alle seconde un supporto professionale ed economico. Per questo proponiamo un assegno di indipendenza che li supporti.”

“Per i giovani le proposte sono chiare: lavoro, lavoro e lavoro. Con un giusto reddito i giovani potranno essere indipendenti dai genitori, costruire la loro famiglia e trovare soddisfazione. Per questo ritengo sia indispensabile detassare le attività imprenditoriali avviate dagli under 35 anni, azzerare l’IRPEF fino a 25 anni e dimezzarlo fino ai 30”.

“In questi anni abbiamo avuto la dimostrazione di come la Liguria abbia bisogno di nuove infrastrutture. Per il Levante i progetti sono chiari. Proseguire sul Tunnel della Fontanabuona e lavorare per realizzare la Gronda di Levante. Solo con adeguate infrastrutture si crea sviluppo economico.”