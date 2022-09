Politiche 2022, inizia la parata dei big: oggi a Genova il segretario del Pd Enrico Letta

Genova. È Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico, il primo big della politica nazionale a fare tappa a Genova per la campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre. L’appuntamento è questa mattina alle 11.00 al cinema Sivori in salita Santa Caterina per un incontro che vedrà la partecipazione di altri esponenti e candidati dem.

Insieme a Letta ci saranno l’eurodeputato Brando Benifei e il ministro del Lavoro e capolista alla Camera Andrea Orlando. A introdurre la giornata saranno Simone D’Angelo, segretario metropolitano del Pd genovese e capogruppo a Tursi, e Valentina Ghio, segretaria regionale e sindaca di Sestri Levante, oltre che seconda in lista per la Camera. Presenti anche gli altri candidati alla Camera e al Senato.

Nonostante anche gli ultimi sondaggi pubblicati prevedano una crescita continua di Fratelli d’Italia e di tutto il centrodestra, per il centrosinistra i due collegi genovesi della Camera restano virtualmente contendibili. E gli ultimi 15 giorni prima del voto potrebbero essere decisivi per spostare gli equilibri. Per il Pd la partita si gioca a Ponente e nelle vallate dell’entroterra, dove la sindaca di Rossiglione Katia Piccardo, vicesegretaria ligure del partito, cerca di conquistare consenso ai danni dell’assessora totiana Ilaria Cavo. A Levante, invece, la sfida è nelle mani dell’indipendente Luca Pastorino, deputato uscente di Leu e sindaco di Bogliasco, contro il veterano Sandro Biasotti. Fare il pieno di voti, inoltre, potrebbe consentire di sbloccare il secondo seggio alla Camera che andrebbe a Valentina Ghio (mentre Orlando, come anche Lorenzo Basso al Senato, è già sicuro dell’elezione).

Il weekend politico però non finisce oggi, perché domenica sarà il turno del leader della Lega Matteo Salvini. L’ex ministro dell’Interno parteciperà alla Liguria Fest, appuntamento di fine estate del Carroccio dedicato alle produzioni locali che quest’anno si tiene al Porto Antico. Il segretario arriverà intorno alle 17.00 per incontrare sostenitori e simpatizzanti, poi terrà il comizio conclusivo alle 20.00. L’obiettivo è ovviamente portare a casa più voti possibili, tenendo conto che un sorpasso del Movimento 5 Stelle vorrebbe dire perdere il seggio ligure al Senato, quello già prenotato dal capolista Alessandro Piana, vicepresidente della Regione. Dormono sonni più tranquilli Edoardo Rixi e Stefania Pucciarelli, piazzati in collegi uninominali blindati alla Camera e al Senato, e il capolista a Montecitorio Francesco Bruzzone.

In settimana, poi, c’è grande attesa per il comizio di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che si prenderà il palco del Porto Antico a partire dalle 18.00 di mercoledì 14 settembre. In base alle ultime rilevazioni pre-elettorali, il suo potrebbe risultare il primo partito con notevole distacco sul Pd. In Liguria, comunque, la partita è tutta da giocare (alle ultime comunali genovesi FdI non è arrivato al 10%) e anche in questo caso in ballo c’è il secondo seggio alla Camera che sarebbe appannaggio della vicesindaca spezzina Maria Grazia Frijia. Blindati, invece, i capilista Matteo Rosso e Roberto Menia (friulano) e l’assessore regionale Gianni Berrino candidato nell’uninominale di Ponente al Senato.