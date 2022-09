Politiche 2022, Ingroia a Genova per Italia Sovrana e Popolare: “Noi unici antisistema presenti ovunque”

Genova. Presentata questa mattina al Cap di via Albertazzi la squadra ligure della lista Italia Sovrana e Popolare, che si prepara alla competizione elettorale del 25 settembre con una capillare presenza sul territorio. In rappresentanza della segretaria nazionale è intervenuto Antonio Ingroia, leader di Azione Civile, una delle forze politiche costituenti di Italia Sovrana e Popolare.

Isp “nasce come risposta alla forte richiesta unitaria arrivata dalle piazze negli ultimi due anni, e si propone come formazione anti sistema e contro il governo Draghi”. Per questo motivo il Partito Comunista di Marco Rizzo, Ancora Italia di Francesco Toscano, Riconquistare l’Italia di Stefano D’Andrea, Azione Civile di Antonio Ingroia e altri soggetti politici, come i Comitati No Draghi e Italia Unita, hanno dato vita alla lista Italia Sovrana e Popolare, con lo scopo di dare voce “al dissenso del popolo italiano, tradito da chi ha governato e da tutti i partiti del sistema. Finte opposizioni comprese”.

Italia Sovrana e Popolare, proseguono gli esponenti “si propone come unica forza antisistema presente in tutti i collegi plurinominali della Camera (quelli che determinano il superamento del quorum nazionale per entrare in Parlamento) e mette al primo punto l’uscita dalla Nato e dall’Unione europea, contro la guerra e contro le sanzioni alla Russia, per un’Italia sovrana e popolare. Altro punto fondamentale del programma è la contrarietà all’obbligo vaccinale e al green pass, per traguardare una sanità pubblica e di prossimità”.

I candidati in Liguria

Nei collegi plurinominali della Liguria corrono per il Senato Fulvio Grimaldi giornalista e inviato di guerra, Valentina Panno insegnante e Gianvittorio Domini avvocato.

Si presentano invece per la Camera Silvia Stefani giornalista, Davide Visigalli biologo, Fiorella Amoruso candidata anche nel collegio uninominale 4 e Nicola Ranno educatore.

Nei collegi uninominali si candida per Camera 1 Francesco Nappi presidente del movimento Italia Unita, per il collegio Camera 2 si presenta Giordano Mangione impiegato, mentre Daniela Colleo e Fiorella Amoruso sono in corsa rispettivamente per Camera 3 Camera 4.

I due collegi uninominali del Senato sono invece rappresentati da Silvano Ceccoli (Genova Ponente), già candidato alle scorse amministrative con la lista Uniti per la Costituzione e da Simonetta Ruffato per Genova Levante.