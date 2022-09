Genova. Circa 300 persone al Porto Antico per il comizio elettorale di Matteo Salvini, leader della Lega, quando mancano due settimane all’appuntamento con le urne. Il segretario del Carroccio è arrivato poco dopo le 20 nel tendone della Piazza delle Feste, ha abbracciato il sindaco Marco Bucci e poi ha parlato per poco più di mezz’ora dal palco della Liguria Fest, senza concedersi alle domande dei giornalisti. Presenti anche il governatore Giovanni Toti, il segretario regionale Edoardo Rixi e i candidati del partito in Liguria.

I cavalli di battaglia a livello locale, per una campagna che stavolta è nazionale, sono quelli di sempre: il modello Genova per le infrastrutture, la Gronda che è “un sacrosanto diritto per viaggiare più veloci”, gli immigrati irregolari da mandare “a casa” e i vicoli del centro storico che sono “dei genovesi, non degli spacciatori”. E ancora una menzione per la demolizione della Diga di Begato come “esempio di promessa mantenuta”.

Poi insiste, rispondendo a Enrico Letta: “Parla di fascismo ma vive sull’Isola dei Famosi, aiutatemi a rimandarlo a Parigi. L’emergenza vera non è il fascismo alle porte, è riuscire a pagare le bollette della luce e del gas. Gli altri Governi europei mettono soldi per ridurre le bollette, l’Italia ancora no, la sinistra gioca sulla pelle dei lavoratori per poter dire a ottobre che i rincari energetici sono colpa di Salvini. Le bollette vanno bloccate adesso, non a Natale”. Ancora sull’energia, “il futuro è il nucleare di nuova generazione”.

Nessun riferimento al possibile ingresso di Edoardo Rixi nella squadra di governo, ma è Bucci a prendere la parola sul palco dandogli l’ennesimo endorsement: “Se ci fosse chi dico io come ministro, Genova sarebbe in paradiso. Sono qui per chiedere a tutti voi di portare a Roma le persone giuste, che riescono a ottenere i risultati”. Il sindaco ribadisce che “quando è con la Lega si sente come a casa, siamo tutti parte della stessa famiglia”.

Dopo la visita di Salvini, mercoledì sarà il turno di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia terrà un comizio alle 18.00, sempre al Porto Antico ma in piazza del Mandraccio. Una scelta che l’organizzazione ha spiegato con la volontà di permettere a più persone possibili di assistere all’evento. In caso di maltempo, Meloni parlerà dal palco allestito sotto il tendone.