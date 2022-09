Politiche 2022, Fdi primo partito. Meloni: “È il tempo della responsabilità. Chiamati a dimostrare il nostro valore”

Italia. “Questo è il tempo della responsabilità, in cui siamo chiamati a dimostrare il nostro valore. L’Italia ha scelto noi e non la tradiremo”.

Mentre lo scrutinio è ancora in corso in tutta Italia, sono queste le prime parole sull’esito parziale delle Elezioni Politiche 2022 di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che, mentre il suo partito si attesta sempre più prima forza a livello nazionale, di fatto parla già da premier.

“Rimandiamo a domani tutte le valutazioni più complesse sul risultato elettorale. Ma da quanto emerge si può dire che gli italiani hanno dato un’indicazione chiara: governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia. Abbiamo vissuto una campagna elettorale non bella, con toni al di sopra delle righe, violenta e aggressiva. L’abbiamo subita, ma penso che la situazione in cui l’Italia e l’Europa versano sia particolarmente complessa e richieda il contributo di tutti”.

Un passaggio sul dato altissimo dell’astensionimo: “Sono rammaricata per i dati sull’astensionismo molto alto. La sfida con cui ci dobbiamo confrontare è far sì che i cittadini tornino a fidarsi delle istituzioni: il nostro principale obiettivo è quello di ricostruire il rapporto tra Stato e cittadini”.

E ancora: “Il fatto che Fdi sia primo partito in Italia significa tante cose: questa per tante persone è una notte di orgoglio, riscatto, lacrime, abbracci e ricordi. Una vittoria dedicata a tutte le persone che non ci sono più e meritavano di viverla in prima persona. Ma quando questa notte sarà passata dovremo ricordarci che non siamo ad un punto di arrivo, ma ad un punto di partenza. Questo è il tempo della responsabilità, in cui siamo chiamati a dimostrare il nostro valore. L’Italia ha scelto noi e non la tradiremo. Governeremo per tutti gli italiani con l’obiettivo di esaltare quello che unisce e non quello che divide”.

Infine, i ringraziamenti: “Devo ringraziare Salvini e Berlusconi, tutta la coalizione di centrodestra: nessuno si è risparmiato in questa campagna elettorale, tutti abbiamo dato il massimo per questo risultato. Ringrazio tutti gli italiani che non hanno ascoltato le menzogne create ad arte intorno a noi e ci hanno accompagnato, spinto e spronato. Grazie alla mia famiglia e a tutti quelli per i quali ci sono stata meno di quanto loro abbiano fatto con me. Quello che ci racconta questa notte è che scommesse apparentemente impossibili sono possibili”, ha concluso Meloni.