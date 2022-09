Politiche 2022: tutti gli eletti collegi uninominali liguri. Pastorino supera Biasotti, Cavo batte Piccardo

Genova. Nonostante la vittoria schiacciante anche in Liguria, il centrodestra non conquista la totalità dei collegi uninominali. A vincere nel Levante genovese è infatti Luca Pastorino, sindaco di Bogliasco e candidato indipendente del centrosinistra alla Camera, che batte il veterano Sandro Biasotti, schierato in quota Noi Moderati, dopo un testa a testa fino all’ultima scheda. A separarli sono 1.300 voti di scarto quando mancano all’appello solo 3 sezioni a Genova: virtualmente impossibile ribaltare il risultato.

Tutti gli altri seggi in quota maggioritaria vanno alla coalizione che vince le elezioni. Al Senato discorso chiuso con largo anticipo, come da previsioni, per l’assessore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino (al 44,93%) contro la paracadutata dem Sandra Zampa (28,5%) a Ponente e per la leghista Stefania Pucciarelli (40%) contro il rossoverde Guido Melley (oltre il 31%) a Levante.

Nell’altro collegio genovese della Camera, quello che abbraccia il Ponente cittadino e il Savonese orientale, passa la totiana Ilaria Cavo (37,49%) contro la sindaca del Pd Katia Piccardo (34,3%). Nell’estremo Ponente trionfa il segretario ligure della Lega Edoardo Rixi (circa 50%) contro un’altra sindaca dem, Marina Lombardi (25%). Nell’estremo Levante vittoria schiacciante per Roberto Bagnasco di Forza Italia (che sfiora il 45%) contro Daniele Montebello del Pd (ben sotto il 30%).

In tutti i collegi dietro ai candidati di centrodestra e centrosinistra si piazzano i candidati del Movimento 5 Stelle, che si conferma così il vero “terzo polo”. Il risultato migliore lo ottiene nel Ponente genovese il deputato uscente Roberto Traversi che supera il 15%. Per lui, nonostante la sconfitta attesa nella partita degli uninominali, potrebbe scattare il seggio nel collegio proporzionale della Liguria.