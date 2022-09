Politiche 2022, Bucci: “Vogliamo un ministro ligure. In giunta non cambierà nulla”

Genova. “Nessun sentore di novità, nemmeno sniffando”. Così, scherzando, il sindaco di Genova Marco Bucci nega che le elezioni politiche appena passate porteranno modifiche nella giunta di Palazzo Tursi, a differenza della Regione Liguria dove il presidente Giovanni Toti dovrà lavorare a un rimpasto per sostituire gli assessori Cavo e Berrino.

Bucci ribadisce: “Vogliamo un ministro ligure perché la Liguria se lo merita“. L’endorsement implicito è per Edoardo Rixi, che ieri ha glissato sul tema. Ma l’appello è anche a deputati e senatori eletti: “Mi aspetto da questi 15 parlamentari che si tirino su le maniche e lavorino insieme a noi. Di alcuni ho estrema fiducia e hanno già dimostrato di saper lavorare con noi, altri spero che lo facciano. Il territorio è fondamentale, gli eletti rappresentano il territorio”.

Il dato politico interessante è che l’elettorato di Bucci alle ultime amministrative non coincide con quello delle elezioni politiche: a Genova il primo partito è il Pd e molti quartieri hanno visto una netta prevalenza del centrosinistra. “Contano le persone – è il commento di Bucci -. Voi analizzate i partiti, io vedo le analisi su persone, progetti e cose da fare. Il sindaco ha avuto il consenso delle persone, le elezioni politiche a Roma sono tutta un’altra cosa”.

Nessuno dei candidati nella squadra di governo di Bucci è riuscito a spuntarla. L’assessore Mauro Avvenente era candidato nella lista della Camera con Azione-Italia Viva, ma in Liguria il seggio non è scattato per nessuno (e in terza posizione entrare sarebbe stato proibitivo). Situazione simile per Marta Brusoni in campo con Noi Moderati. Il risultato migliore è stato per il consigliere delegato Davide Falteri che ha sfiorato il 9% nell’uninominale di Genova Levante alla Camera.

In orbita comunale l’unico a farcela è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini che ha conquistato un seggio in Senato. Ma non sarà certo un “problema” del sindaco Bucci.