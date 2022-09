Politiche 2022, alle 19 ha votato il 52,9% degli elettori genovesi: in Italia affluenza al 51,2%

Genova. In attesa della chiusura delle urne alle 23 ecco i dati relativi all’affluenza alle ore 19.

Secondo le informazioni del Viminale – non ancora complete di tutte le sezioni ma già oltre la metà delle sezioni comunicati – in Liguria alle 19 ha votato il 53,8% degli aventi diritto. Nel 2018, le ultime elezioni politiche, il dato regionale a quest’ora era del 61,2%.

A livello nazionale ha votato (dato parziale) il 51,26% in calo rispetto al 2018 (58,9% a quest’ora).

A Genova città ha votato il 52,9% degli aventi diritto, anche in questo caso in calo rispetto al 2018 (60,79%)

Considerando la provincia di Genova, affluenza al 54,5% contro il 62,1% della tornata di politiche precedente.

Nel savonese affluenza al 54,9%, quattro anni fa alle 19 in provincia di Savona aveva votato il 62,2% della platea elettorale.

In provincia di Imperia il dato di mezzogiorno è del 50,2%, mentre nel 2018 era stato del 58,9%.

Alla Spezia affluenza alle 19 al 54,9%: nel 2018 era stata del 60,9%.

I dati alle 12. Secondo i dati del Viminale in Liguria alle 12 aveva votato il 21,86% degli aventi diritto, sostanzialmente in linea con le politiche del 2018 (aveva votato il 21,79%). A livello nazionale il dato era al 19,21% quindi più basso rispetto alla media ligure. Alle 12 a Genova (provincia) l’affluenza era stata del 21,96%, lievemente in calo rispetto al 22,34% del 2018. Nel capoluogo ligure – Genova città, 653 sezioni + 16 sezioni speciali – affluenza al 21,81% contro il 22,32 della tornata di politiche precedente.