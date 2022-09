Politiche 2022, alle 12 a Genova affluenza al 21,9%: in Italia è al 19,21%

Genova. Ecco il primo dato relativo all’affluenza in queste elezioni politiche. Secondo i dati del Viminali in Liguria alle 12 ha votato il 21,86% degli aventi diritto, sostanzialmente in linea con le politiche del 2018 (aveva votato il 21,79%).

A livello nazionale – dato definitivo – siamo al 19,21% quindi è più basso rispetto alla media ligure.

Alle 12 a Genova (provincia) l’affluenza è stata del 21,96%, lievemente in calo rispetto al 22,34% del 2018. Nel capoluogo ligure – Genova città, 653 sezioni + 16 sezioni speciali – affluenza al 21,81% contro il 22,32 della tornata di politiche precedente.

In provincia di Imperia il dato di mezzogiorno è del 20,90%, mentre nel 2018 era stato del 21,27%.

Diversamente a Savona e alla Spezia l’affluenza delle 12 è in salita rispetto a quattro anni fa: nella provincia savonese 22,64% contro 21,42% mentre nello spezzino si è recato alle urne già il 21,40% degli aventi contro il 20,63% della stessa ora nel 2018.