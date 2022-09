Politiche 2022, affluenza ai minimi storici: la Liguria chiude sotto il 65%, Genova al 63,8%

Genova. Si sono chiuse alle ore 23 le operazioni di voto per le elezioni politiche 2022. Il calo dell’affluenza già registrato alle ore 19 è stato confermato dal dato finale, sebbene non ancora definitivo: in Liguria si è recato a votare circa il 65% degli aventi diritto, a fronte del 71,98% della scorsa tornata elettorale.

Il numero è leggermente superiore alla media nazionale, che risulta di poco superiore al 64%. Il dato è riferito alla sola Camera visto che stavolta, col voto per il Senato esteso ai 18enni, la base elettorale è la stessa.

A Genova l’affluenza definitiva si attesta al 63,79%, inferiore alla media regionale e ai minimi storici per quanto riguarda le elezioni politiche: nel 2018 era andato a votare il 70,81% degli aventi diritto. La partecipazione al voto risulta maggiore nei collegi che abbracciano centro, Valbisagno e Levante (65,08%) e minore nel Ponente e in Valpolcevera (60,79%).

Questa mattina alle 12 l’affluenza alle urne era stata del 21,86%, un dato che aveva fatto “sperare” in una affluenza pari a quella precedente; già alle 19, però, il dato registrato (53,45%) era ampiamente inferiore a quello di quattro anni fa (quando a quell’ora in Liguria aveva votato il 61,2% della platea elettorale).

