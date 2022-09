Politiche 2022, a Genova arrivano i big nazionali: in programma Letta, Salvini e Meloni

Genova. Entra nel vivo la campagna elettorale per le politiche del 25 settembre. E Genova, città saldamente governata dal centrodestra e capoluogo di una regione dello stesso colore, sarà una tappa importante per i leader nazionali. Perché i due collegi uninominali in cui è suddiviso il territorio cittadino per l’elezione della Camera sono considerati ancora “contendibili” dal centrosinistra e quindi anche l’ultimo voto potrebbe essere decisivo per conquistare i seggi in palio.

L’ultima novità è che Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, sarà a Genova sabato prossimo, il 10 settembre. Il leader della coalizione di centrosinistra arriverà in città in tarda mattinata, ma ancora non si conoscono dettagli precisi su quelle che saranno le sue tappe. Improbabile, comunque, che possa trattenersi per partecipare alla festa dell’Unità che nel prossimo fine settimana è in programma a Crevari. L’ultima volta di Letta a Genova era stata in largo XII Ottobre per la campagna a favore di Ariel Dello Strologo.

Il giorno dopo (11 settembre) sarà il turno di Matteo Salvini. Il segretario della Lega è atteso al Porto Antico per la Liguria Fest al Porto Antico, appuntamento annuale del Carroccio che quest’anno si trasformerà giocoforza in comizio elettorale a pochi giorni dal voto. Il leader del Carroccio dovrebbe arrivare già intorno alle 17, anche se l’evento clou della serata è previsto alle 21. Anche per lui l’ultima visita a Genova era stata in occasione delle comunali alla chiusura della campagna di Bucci, sempre in largo XII Ottobre.

Confermata ufficialmente la visita di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia che secondo i sondaggi sarà il primo partito del centrodestra e forse anche in assoluto in un testa a testa fino all’ultimo col Pd. L’ex ministra del governo Berlusconi sarà al Porto Antico mercoledì 14 settembre. Ancora da stabilire con precisione il luogo del comizio perché lo staff conta di “avere molte persone” e lo spazio sotto la tensostruttura – dove si erano radunate circa 500 persone prima della rielezione di Bucci – potrebbe non bastare.

Ancora da chiarire quelle che saranno le mosse di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle (che al momento è impegnato in un tour del Sud Italia, area geografica dove il partito conta più consenso) e di Carlo Calenda, front runner del Terzo Polo che vede insieme Azione e Italia Viva. Mentre domani (lunedì 5 settembre) al Bibi Service di via XX Settembre ci sarà Gianluigi Paragone, leader di Italexit, per la conferenza stampa di presentazione delle liste liguri.