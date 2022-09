Dopo il Tigullio piogge e temporali su Genova e il ponente, fiume d’acqua ad Arenzano: è allerta gialla fino alle 20

Genova. Aggiornamento ore 16: Strade come fiumi questo pomeriggio ad Arenzano dopo il nubifragio che ha colpito questa mattina il Tigullio tra Rapallo e Santa Margherita con quasi 60 mm di pioggia in un’ora.

E in questo momento, segnalano i meteorologi di Limet ci sono due supercelle attive, una centrata poco ad ovest di Genova, l’altra al largo nel Golfo.

Aggiornamento ore 15.30: Un sistema convettivo organizzato staziona sul Ponente genovese e muove lentamente verso Est. Altre strutture temporalesche si trovano sul finalese e nell’entroterra del centro e del Levante. Da radar si evidenzia anche una linea di convergenza molto attiva in mare aperto al centro del Golfo Ligure. Raffiche di vento oltre 80km/h sono state registrate in concomitanza dei temporali dall’anemometro di Arenzano.

Ore 13. Alla luce delle ultime uscite modellistiche e di quanto sta accadendo sul bacino del Mar Ligure Arpal ha prolungato L’ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI FINO ALLE 17 SUL LEVANTE (C-E) E FINO ALLE 20 SUL CENTRO PONENTE (A-B-D).

Le dinamiche che si sono verificate nelle scorse ore erano uno degli scenari meno probabili: lo scirocco, fortunatamente, è stato incapace di portare sul territorio ligure né la struttura temporalesca che é stazionata per alcune ore di fronte allo spezzino, né quella al largo dell’imperiese; solo qualche isolato temporale ha raggiunto l’entroterra alle spalle del monte di Portofino, in corrispondenza del quale proprio ora si sta organizzando una linea temporalesca in direzione nord-est che stiamo seguendo con attenzione.

L’instabilità attuale, caratterizzata da scenari ad elevata incertezza di dettaglio, potrebbe continuare a lasciare spazio ad alcuni temporali localmente forti, che fino a sera avranno la possibilità di alternarsi alle ampie finestre soleggiate presenti sulla Liguria dal mattino.

Intanto in mattinata quasi 60 mm di pioggia sono caduti in un’ora tra Rapallo e Santa Margherita ligure. Lo rende noto il Comune di Santa Margherita. L’acqua nei torrenti cittadini è defluita senza problemi, anche le caditoie e i tombini hanno lavorato al meglio.