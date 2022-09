Picchiato per strada a Molassana, 51enne muore dopo un mese e mezzo: la procura apre un fascicolo per omicidio

Genova. Era stato preso a calci e a pugni alla pancia e alla schiena in mezzo alla strada in piazza Unità d’Italia a Molassana, il quartiere dove viveva. L’uomo, un 51enne disoccupato, aveva chiamato i carabinieri sul momento dicendo: “Mi hanno picchiato e sono cardiopatico, potevano uccidermi”.

Subito dopo però era stato vago rispetto al numero e all’identità degli aggressori e non aveva dato spiegazioni sul possibile movente. Non era nemmeno voluto andare in ospedale, né aveva sporto formale denuncia. Era il 3 agosto. Dieci giorni dopo però l’uomo, S.F., era andato all’ospedale san Martino dove i medici avevano rilevato diverse fratture.

Il 51enne era rimasto ricoverato un paio di giorni, poi aveva firmato e aveva deciso di tornare a casa. Il 22 agosto però era tornato in ospedale, questa volta con un’embolia polmonare in corso e una sospetta trombosi. Dopo il ricovero la situazione si è aggravata e l’uomo è morto il 15 settembre.

A indagare, su mandato della Procura di Genova, sono i carabinieri della compagnia di San Martino e della stazione di Molassana che stanno acquisendo le telecamere e le testimonianze utili a capire cosa possa essere accaduto quel 4 agosto. Il sostituto procuratore Paola Calleri ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio preterintenzionale e farà eseguire l’autopsia sul corpo del 51enne per capire se davvero il pestaggio può avere causato la morte dell’uomo.