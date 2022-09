Peste suina, c’è un nuovo caso nel genovese: finora 183 positività nella “zona rossa”

Liguria. Nuovo caso di peste suina in Liguria. Lo rende noto l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta.

La nuova positività è stata registrata a Busalla, in provincia di Genova. È il settimo caso di positività nel comune di Busalla da quando è iniziata l’emergenza.

Al 20 settembre sono in totale 183 i casi positivi, cioè uno in più rispetto all’aggiornamento precedente.

In totale, finora sono state registrate 64 per positività in Liguria e 119 positività in Piemonte.